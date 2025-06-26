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外交僵硬、依賴民兵… 伊朗連串「誤判」淪難堪失敗

記者顏伶如／綜合報導
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分析認為伊朗當局連連犯錯誤判，步上死路。圖為手持最高精神領袖哈米尼肖像的民眾22日走上德黑蘭街頭支持政府。(美聯社)
分析認為伊朗當局連連犯錯誤判，步上死路。圖為手持最高精神領袖哈米尼肖像的民眾22日走上德黑蘭街頭支持政府。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)25日分析，伊朗外交政策缺乏彈性，對於代理人(proxy)勢力過度依賴，導致陷入遭到強大對手攻擊的脆弱處境。

不到兩年前，伊朗官方充滿勝利口吻。以色列2023年10月7日受到哈瑪斯組織(Hamas)攻擊的幾周後，伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)指揮官沙拉米(Hossein Salami)發表演說聲稱伊朗以及位於加薩、黎巴嫩的代理人組織將擊潰以色列、美國等敵人。

沙拉米已經在本月稍早的以色列空襲中喪生，伊朗目前面臨1980年代初期以來的最險峻局勢。伊朗撐腰的黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)已受重挫，哈瑪斯被趕出加薩(Gaza)，德黑蘭的核子設施則受到猛烈轟炸，伊朗領空如今被以色列軍方控制。

前任官員與專家分析，伊朗之所以走到現在地步，關鍵在於一連串誤判與策略出錯，遠因已有數十年之久，近因則在最近幾個月。

德黑蘭外交政策僵硬，對於區域民兵組織過於依賴，自身安全防備鬆散。面對緊要關頭，伊朗領導人沒能精準解讀以色列與美國的意圖與實力，國際上則沒有其他盟友對伊朗出手相助。

智庫機構「國際危機組織」(International Crisis Group，ICG)伊朗計畫主任瓦艾斯(Ali Vaez)說：「需要放下固執的時候，伊朗經常不懂變通。」他說，只要是可能錯失機會的時刻，伊朗一定錯過機會。

瓦艾斯舉例說，伊朗最近出現的失誤包括沒能從川普總統與其他國家的關係互動吸取教訓，也不了解當真主黨被以色列重挫之後，局勢儼然已經轉變。

然而，伊朗最大的錯誤則是指望真主黨代理人做為抵抗以色列攻擊的「前沿防禦」(forward defense)。

哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列造成1200人死亡，伊朗長期以來為哈瑪斯供武器、訓練與資金，哈瑪斯頻頻出擊衍生一連串事件，結果是德黑蘭權力減弱，區域影響力降低。

前任情報官員帕尼科夫(Jonathan Panikoff)說：「從10月7日事件到今天，我覺得有一條直線。」

「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies，CSIS)國際安全計畫部主任瓊斯(Seth Jones)說，1980年代兩伊戰爭以來，德黑蘭透過「伊斯蘭革命衛隊」大量投資民兵組織，提供武裝與訓練，如此策略數十年來始終奏效，伊朗卻忽視了國家軍隊的發展，對傳統軍隊沒有給予同等重視，導致武力遠遠落後。

專家指出，伊朗在外交層面犯下的錯誤是，在核子談判中堅持不願妥協，誤以為可以爭取更多時間讓拜登、川普願意讓步；伊朗對於川普也做出錯誤解讀，以為川普願意讓談判繼續拖延更久。

對於跟俄羅斯之間的加強合作，伊朗對外定調為策略夥伴關係，伊朗還提供數千架「見證者」(Shahed)自殺式無人機在俄烏戰爭當中使用，俄羅斯則為伊朗提供防空系統。但是，過去兩周伊朗雷達與防空武裝被以色列摧毀，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)23日在莫斯科接見伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)時，卻對是否軍事援助隻字未提。

以色列空襲後，德黑蘭民宅內一片狼藉。（新華社）
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