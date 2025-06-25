我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

以色列伊朗停火生效 陸續開放領空恢復航班

中央社綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為一架以色列航空班機。示意圖。(路透)
圖為一架以色列航空班機。示意圖。(路透)

以色列軍方今天表示，將解除與伊朗交戰的12天期間，針對公眾聚會、工作場所和學校所實施的限制。雙方的停火協議稍早已生效，據報兩國也將陸續開放領空。

以色列軍方透過聲明表示，依據國防部長卡茲（Israel Katz）的命令，從今天晚間8時（美東時間24日午間1時）起，「全國所有地區將全面恢復活動」。

法新社報導，相關指導方針預計將實施至26日晚間，屆時將接受檢視。

以色列機場當局也宣布所有出入境班機將恢復正常起降。

以色列本月13日對伊朗發動大規模轟炸，根據以色列交通部說法，自以色列關閉領空以來，約有10萬到15萬名以色列人滯留國外。

自戰事開打以來，以色列一直實施嚴格的限制措施，學校和非必要商家紛紛關閉。

以色列和伊朗今天雙雙表示，兩國會遵守美國總統川普率先宣布的停火協議。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，儘管停火協議已生效，伊朗領空仍將關閉至25日下午2時（台灣時間25日下午6時30分）。

梅爾通訊社引述伊朗交通部發言人阿卡萬（Majid Akhavan）今天晚間說法報導：「鑒於近期情勢發展，為確保乘客與航班安全，本國領空將持續關閉至25日下午2時。」

以色列 伊朗 國防部

上一則

美國空襲伊朗核設施 專家：未實地調查 難知行動是否成功

下一則

3年減1100萬人 烏承認多重國籍 緩解戰爭導致的人口危機

延伸閱讀

中官媒酸「川普的嘴 騙人的鬼」：10天內 伊朗至少被美騙3次

中官媒酸「川普的嘴 騙人的鬼」：10天內 伊朗至少被美騙3次
以伊停火 伊朗總統：願上談判桌解決問題 不追求擁有核武

以伊停火 伊朗總統：願上談判桌解決問題 不追求擁有核武
川普阻止以色列轟炸伊朗 國務院：以伊停火進展順利

川普阻止以色列轟炸伊朗 國務院：以伊停火進展順利
伊朗準軍事部隊高級指揮官在以色列襲擊中喪生

伊朗準軍事部隊高級指揮官在以色列襲擊中喪生

熱門新聞

美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
伊朗庫姆附近的福爾多（Fordow）地下核設施在美國空襲前後的衛星影像，分別拍攝於2025年6月20日與6月22日。（路透）

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

2025-06-22 15:08
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15
伊朗民眾23日在德黑蘭慶祝襲擊位於卡達的美軍基地。(路透)

對美「軍事回應」後 伊朗官媒正式宣佈：停火

2025-06-23 23:29
伊朗最高領袖哈米尼。(路透資料照)

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

2025-06-17 21:22

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除