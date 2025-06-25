伊朗400公斤濃縮鈾下落不明 可製造10枚核彈

在美國對伊朗轟炸三個核設施後，專家關心400公斤的濃縮鈾目前下落。圖為目標之一的納坦茲。（美聯社）

伊朗 核設施遭美軍空襲，專家研判在國際原子能總署（IAEA）檢查員實地進入前，外界難以得知實際受損情況；IAEA則表示，當務之急是找出伊朗400公斤濃度達60%濃縮鈾下落。

國家廣播公司新聞網報導，儘管川普政府宣稱轟炸伊核設施「戰果豐碩」，但福爾多深埋地下的設施，以及伊斯法罕與納坦茲等地的受損情況仍不明，且近400公斤、濃度達60%濃縮鈾的去向也未知。

鈾僅需濃縮到濃度3%至5%即可供電廠發電，核彈 則須達90%濃度。西方估計400公斤濃縮鈾足可製造10枚核彈。

倫敦智庫皇家聯合軍事研究所高級研究員道茲柯娃說，「根本的現實是，單靠軍事行動只能讓伊核計畫部分倒退，無法徹底根除」。

她說，美空襲效果尚未顯現，衛星影像也難以顯示福爾多地下離心機濃縮大廳受損情況，美國與以色列 將高度仰賴來自伊朗內部情報。

即便該設施遭破壞，茲柯娃說，伊朗最終仍得以重建遭破壞或摧毀的核子計畫，「伊朗核計畫已有數十年之久，靠的是本土建立起來的專業知識。消滅基礎設施乃至暗殺科學家，不足以消除伊朗已有的知識能力」。

IAEA署長葛羅西表示，包括IAEA在內，任何單位「都無法評估福爾多地下設施的受損狀況」，呼籲伊朗應允許檢查員重返核設施，釐清濃縮鈾庫存狀況。

密西根大學核子工程與放射科學系助理教授韋瑪表示，在IAEA或國際社會成員獲准進入前，無法確認伊朗三處核設施的實際受損程度，包括核子基礎設施以及尚存部分。

美國廣播公司新聞網引述一名以色列消息人士透露，這次整體軍事行動目的並非摧毀伊朗核子計畫，而是使其能力倒退，「我們從沒說過要根除伊朗核計畫，我們講的是排除當前迫在眉睫的生存威脅，兩者差別很大」。