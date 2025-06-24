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以伊激戰 以媒：「出埃及記」反了 民眾逃往西奈半島

編譯中心／綜合23日電
在飛彈襲擊後，從以色列撤離的外國居民日前穿過以色列東部邊境，前往埃及避難。 （美聯社）
在飛彈襲擊後，從以色列撤離的外國居民日前穿過以色列東部邊境，前往埃及避難。 （美聯社）

以色列伊朗衝突升高，許多以色列民眾以及外國旅客選擇經由埃及西奈半島的塔巴（Taba）關口離境。以媒報導，以往的「出埃及記」反過來了成了「回埃及記」。

新阿拉伯人報（The New Arab）報導，塔巴成為以色列人與外籍人員的重要撤離通道，他們經塔巴入境後，轉往沙姆沙伊赫機場飛往歐洲，引發埃及民眾不滿，認為政府漠視以色列對加薩以及鄰近地區的所作所為，應加強塔巴關口管制。

雖然埃及政府與各國使館合作協助撤離，部分埃及人批評政府歡迎以色列人，卻阻擋援助進入遭圍困的加薩，形成諷刺對比。

另據以色列國土報（Haaretz）報導，雖然埃及沿路設有嚴密檢查站，許多人仍評估風險後決定返國或轉往其他國家，同時，大量外國旅客也選擇從陸路撤離，塔巴邊境擠滿搭乘巴士撤出的希臘、葡萄牙、匈牙利等國觀光客，甚至包括德國企業團與朝聖團。

希臘駐以色列使館為150名公民安排了三輛巴士，而葡萄牙政府則出動軍機，從沙姆沙伊赫將旅客送往拉納卡或歐洲其他城市。部分旅客表示，考量安全與家人因素，不願留在戰區，也不信任政府的撤僑安排，寧可自行規畫替代路線。

許多以色列民眾選擇離開以色列定居他國，一名來自里雄萊錫安（Rishon LeZion）的男子表示，自己決定搬至俄羅斯與女友同居，遠距工作。另有旅客因不堪戰爭壓力，決定暫時搬往美國親人家中，避免孩子受戰火波及。

另外，路透報導，由於以色列與伊朗互射飛彈，航空公司繼續避開中東大部分空域，這是在中東旅行面臨的最新動盪。

新加坡航空公司（Singapore Airlines）表示，在經過安全評估後，已取消從新加坡飛往杜拜的航班；英國航空公司（British Airways）也取消往返杜拜與杜哈的班機。

以色列機場局（Israel's Airports Authority）表示，從23日開始，飛往以色列的所謂「救援航班」將擴增至每日24班，來自不同目的地，「這標誌著朝逐漸恢復例行國際旅行邁出一大步」。以色列機場局表示，從以色列起飛的每一個航班，最多可載運50名乘客。

分享飛航風險資訊的航空業會員組織OPSGROUP營運的網站Safe Airspace表示，美國對伊朗發動的攻擊，可能會加劇美國航空業者在此區面臨的風險。

同時，航班追蹤網站FlightRadar24表示，航空公司持續在此區周圍進行航班改道。

FlightRadar24顯示，航空公司沒有飛越伊朗、伊拉克、敘利亞與以色列的空域。他們選擇像是經由裏海往北或是經由埃及與沙烏地阿拉伯往南的航線，即使這意味著燃料與人事成本增加，並拉長飛行時間。

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