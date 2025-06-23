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川普宣稱以伊將停火 伊朗外長打臉：沒有協議

川普宣稱以伊將「無限期」停火 伊朗外長打臉：沒有協議

編譯周辰陽／即時報導
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伊朗外交部長阿拉奇。(新華社)
伊朗外交部長阿拉奇。(新華社)

美國總統川普23日晚間宣稱以色列伊朗的「十二日戰爭」即將落幕後，接受NBC新聞獨家電訪時，將自己宣布的以伊停火稱為「在我看來，世界美好的一天」。

川普說：「這對美國是偉大的一天，對中東也是偉大的一天，我很高興能夠完成這項任務。很多人正在死去，而且情況只會變得更糟，這將讓整個中東地區陷入混亂。」

當記者提問停火將持續多久時，川普說：「我認為停火是無限期的，將永遠持續下去。」他還補充說，戰爭已徹底結束，並表示不相信以色列和伊朗「會再次互相開火」。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）剛在「Ｘ」發文，回應了有關以伊停火的消息。他表示，「正如伊朗一再表明確表達的，是以色列向伊朗發動了戰爭，而不是顛倒過來。截至目前，沒有任何關於停火或停止軍事行動的『協議』。」

不過，阿拉奇指出，只要以色列在德黑蘭當地時間凌晨4點之前停止對伊朗人民的非法侵略，「我們就無意在此之後繼續回應」。他補充說，「關於停止我方軍事行動的最終決定，將在稍後做出。」他還在隨後一篇推文表示，伊朗武裝部隊「為懲罰以色列侵略而採取的軍事行動一直持續到凌晨4時的最後一刻。」

BBC也報導，隸屬伊朗革命衛隊（IRGC）的法爾斯（Fars）通訊社援引一位「知情消息人士」說法報導，川普的聲明「完全錯誤」。

這位不具名消息人士表示，伊朗尚未收到「任何正式或非正式的停火提議」，並強調伊朗將很快將「在數小時內」通過「作戰」（operational）回應，向以色列證明該聲明不實。

該人士還指出，川普的聲明是為了轉移「公眾注意力」，掩蓋伊朗襲擊烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）後，美國所遭遇的「羞辱」。

美國總統川普5月22日與衛生部長小甘迺迪出席在白宮東廳舉行的「讓美國再次健康」（...
美國總統川普5月22日與衛生部長小甘迺迪出席在白宮東廳舉行的「讓美國再次健康」（MAHA）委員會活動。資料照面。(路透)

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