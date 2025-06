CNN主播以色列連線遇飛彈驚魂 警報狂響 邊播邊逃畫面曝

每日郵報報導,美國有線電視新聞網(CNN)知名主播古柏(Anderson Cooper)23日在以色列 即時連線時遭遇伊朗 空襲,現場防空警報大作,嚇得疑似在戶外直播的攝影團隊急忙進入室內,並且撤退至避難處,全程也被攝影鏡頭記錄下來。

古柏當時正在特拉維夫,與CNN首席國際特派員沃德(Clarissa Ward)、耶路撒冷特派員戴蒙(Jeremy Diamond)連線棚內討論中東局勢。

此時,現場防空警報大作。沃德表示:「我們現在聽到警報響起了。」隨後古柏向觀眾說明,他們全體收到以軍預警通知,稱10分鐘後可能有來自伊朗的飛彈襲擊。

古柏解釋,「現在每個在以色列的人,手機都會收到警報,大約有10分鐘的預警時間」。另外,當地也有語音警報,提醒居民立即前往防空避難所。

警報響起後,古柏語帶緊張詢問技術人員:「我們能邊撤離邊繼續播報嗎?」團隊回應:「正在檢查麥克風,馬上就能恢復錄製。」古柏離開時一度緊張得忘記取下身上的裝置。

接著,CNN鏡頭跟隨古柏一行人從飯店房間走向防空洞,期間戴蒙也分享他前一天目睹伊朗空襲造成的毀損情況。三人搭乘電梯時連線一度中斷,隨後恢復,畫面顯示他們抵達避難處。此時,最終90秒紅色警報響起,提醒民眾即刻避難。

古柏感嘆:「能有10分鐘預警,其實是一種奢侈。」

美軍21日空襲伊朗核設施後,伊朗也隨即展開報復,分批發射數十枚飛彈打擊以色列。

CNN's Anderson Cooper, Clarissa Ward and Jeremy Diamond evacuate after receiving a 10-minute warning of an incoming missile in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/h0MfOjwcXj