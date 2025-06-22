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未點名美…伊朗遭美軍空襲首發聲 嗆以色列須付出代價

伊朗祕密核設施？傳3個月產19枚核武原料 恐比福爾多難攻

編譯盧思綸／即時報導
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根據22日衛星圖像，伊朗福爾多核設施21日遭美軍空襲，受到嚴重毀損。（路透）
根據22日衛星圖像，伊朗福爾多核設施21日遭美軍空襲，受到嚴重毀損。（路透）

紐約時報報導，美軍日前突襲伊朗核設施造成嚴重毀損，內部濃縮鈾卻下落不明，川普政府高層事後坦言不清楚核材料具體位置。伊朗原子能組織主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）6月12日曾稱，伊朗有一座「安全且無法攻破的」濃縮廠，並將立即開始安裝離心機。究竟伊朗是否真有祕密核設施？

國際原子能總署（IAEA）理事會6月通過決議，譴責伊朗未履行禁止核子擴散條約（NPT）資訊透明義務。

隨後，艾斯拉米聲稱，伊朗設有一座祕密核設施，「這座新設施已經建成，位於一個安全且無法攻破的地點。一旦裝好離心機，馬上會開始進行濃縮。」

倘若伊朗說法屬實，這將是德黑蘭第三座建設在地下的核設施，如同福爾多（Fordo）與納坦茲（Natanz）。

前聯合國核查員、現任科學暨國際安全研究所（Institute for Science and International Security）所長歐布萊特（David Albright）曾撰文指出，該設施可能位於納坦茲以南、庫赫—科蘭加茲拉（Kuh-e Kolang Gaz La）山下，海拔高度約1609公尺，比福爾多所在的山還高出近800公尺。

歐布萊特表示，這處設施似乎是為大規模部署離心機而建。如果運作並搭載最新型離心機，伊朗可在3個月內產出足以製造19枚核武所需的高濃縮鈾。

目前沒有證據能核實歐布萊特的說法，且沒有正式跡象顯示新設施的具體位置。西方情報圈尚未提出評估，IAEA與其他外國政府幾乎沒有公開回應。

紐時報導稱，這座設施已建設多年，且伊朗禁止IAEA進入檢查。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）4月曾說，伊朗表示「這不關你們的事」。

伊朗 紐約時報 川普

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