我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德「團結國家十講」首講 批北京宣傳一中是大錯特錯

范斯：沒和伊朗交戰 不擔心戰鬥會曠日持久

美軍空襲伊朗核設施 紅十字會：恐釀不可逆轉戰爭

中央社日內瓦22日綜合外電報導
紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾。（路透）
紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾。（路透）

美國空襲伊朗境內核子設施後，紅十字國際委員會（ICRC）主席艾格爾今天表示，中東地區軍事緊張升級，可能引發後果不可逆轉的戰爭。

法新社報導，艾格爾（Mirjana Spoljaric Egger）發布聲明指出：「中東地區大規模軍事行動的加劇和蔓延，恐使該區域乃至全世界，陷入一場後果不可逆轉的戰爭。」

一位美國官員今天說，更多美國使領館人員於週末撤離伊拉克，這是在「區域緊張局勢」下持續縮減使領館人員的措施之一。

這名美國官員告訴法新社：「更多人員於6月21日及22日離開伊拉克，這是我們持續精簡人事行動的一環。」

他還提到，這次撤離是上週「出於高度謹慎並考慮到區域緊張情勢升級」所展開行動的延續。美國駐伊拉克大使館與領事館仍正常運作。

在美國空襲伊朗核設施後，波斯灣島國巴林今天指示大部分政府公務人員居家辦公，直至另行通知。巴林當地有一座美國海軍重要基地。

官媒巴林新聞社（BNA）報導，基於區域情勢與當前事態發展，「各部會及政府機構將啟動遠距工作機制，居家辦公的比例有70%」。

另一方面，美國於中東地區最大軍事基地的所在地卡達，相關當局今天表示，擔心美國空襲伊朗核設施後將引發嚴重後果。

卡達外交部透過聲明示警，「目前該地區情勢危險升級，可能在區域及國際層面引發災難性後果…呼籲各方展現智慧與克制，並避免局勢進一步升級」。

此外，沙烏地阿拉伯今天也對美國空襲伊朗核設施一事表達「高度關切」。

沙烏地外交部於社群媒體X平台發文：「沙烏地阿拉伯王國高度關切親密友邦伊朗伊斯蘭共和國的事態發展，尤其是美國攻擊伊朗核設施的行動。」

葉門叛軍青年運動（Houthi）當局今天則指稱，支持其武裝部門前一天的誓言，若華府對伊朗發動攻擊，將打擊在紅海（Red Sea）的美國船隻。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

伊朗 沙烏地阿拉伯 社群媒體

上一則

專家：美國攻擊伊朗恐引發反擊 威脅中東海域商船

延伸閱讀

專家：美國攻擊伊朗恐引發反擊 威脅中東海域商船

專家：美國攻擊伊朗恐引發反擊 威脅中東海域商船
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
川普：若不盡快達成和平 對伊朗將是悲劇

川普：若不盡快達成和平 對伊朗將是悲劇
伊朗可能如何反擊美國？專家推估有這些手段

伊朗可能如何反擊美國？專家推估有這些手段

熱門新聞

以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20
In-N-Out薯條常被批評「乾、沒味道」，卻靠最簡單的做法奪冠。（路透）

快看世界／這家薯條竟然打敗了麥當勞

2025-06-18 15:25
日本佳子公主9日搭乘巴西國內線班機，熟睡畫面遭偷拍上傳社群，引發日本網友不滿。圖為佳子公主出訪。（歐新社）

日「最美公主」訪巴西遭偷拍 機上瞌睡畫面曝 日人氣炸

2025-06-14 22:52
伊朗首都德黑蘭17日遭空襲冒出黑煙。路透

伊朗官媒釋出17秒手摸核彈影片 嚇阻以色列

2025-06-18 09:15

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退