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以色列稱擊斃伊朗資深指揮官伊薩迪 曾支援哈瑪斯

中央社耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列表示已擊斃了伊朗聖城部隊巴勒斯坦軍（Palestine Corps）領導人伊薩迪，他曾提供巴勒斯坦激進組織哈瑪斯資源。（圖/取自以色列國防部）
以色列表示已擊斃了伊朗聖城部隊巴勒斯坦軍（Palestine Corps）領導人伊薩迪，他曾提供巴勒斯坦激進組織哈瑪斯資源。（圖/取自以色列國防部）

以色列今天表示，對伊朗的打擊行動擊斃了資深軍事指揮官、伊朗聖城部隊巴勒斯坦軍（Palestine Corps）領導人伊薩迪，他曾提供巴勒斯坦激進組織哈瑪斯資源。

路透報導，以色列13日對伊朗發動攻擊後，雙方相互空襲已持續1周多。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布，對伊朗城市科姆（Qom）1棟公寓的打擊行動擊斃了伊薩迪（Saeed Izadi）。聖城部隊是伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的海外分支。

卡茲在聲明中說，擊斃伊薩迪是「以色列情報單位和空軍的重大成就」，因為在哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動攻擊並引爆加薩走廊（Gaza Strip）戰爭前，伊薩迪提供哈瑪斯經費和武器。

德黑蘭今天則表示，伊朗不會在遭受威脅的情況下就其核子計畫進行協商。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）說，若要讓伊朗「回歸外交手段」，應該先讓以色列的侵略行動停止，他並稱有跡象顯示美國涉入以方行動。

伊朗國營媒體努爾新聞（Nour News）引述伊朗衛生部報導，以色列的攻擊已在伊朗境內造成至少430人喪命、3500人受傷。以色列當局則統計，境內已有24名平民死於伊朗飛彈。

伊朗 以色列 哈瑪斯

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