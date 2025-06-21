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華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

歐洲、伊朗日內瓦談判破裂 以、伊恐陷持久戰

編譯俞仲慈／綜合報導
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伊朗外交部長阿拉奇20日重申，以色列不停止對伊朗的攻擊，伊朗不會回到談判桌。（美聯社）
伊朗外交部長阿拉奇20日重申，以色列不停止對伊朗的攻擊，伊朗不會回到談判桌。（美聯社）

伊朗以色列停止攻擊才能談判，歐洲國家與伊朗在日內瓦談判破裂，戰事恐陷入持久戰，同時伊朗外長也點名美國早就參與以色列攻擊行動。

華盛頓郵報(Washington Post)報導，以伊交火進入第八天，以色列國防軍襲擊德黑蘭(Tehran)、大不里士(Tabriz)和克曼沙赫(Kermanshah)等軍事目標，不過以色列南部和海法(Haifa)也遭到伊朗飛彈反擊。

與此同時，歐洲與伊朗官員20日聚集日內瓦(Geneva)舉行會談，不過伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)堅持擁有濃縮鈾，會談破裂，因此以軍最高將領坦承這是以國史上最複雜的軍事行動，警告戰火可能變成持久戰。

歐洲各國外長20日與伊朗外長在日內瓦會談，盼能調停以伊戰爭，但會談沒有結論。圖中...
歐洲各國外長20日與伊朗外長在日內瓦會談，盼能調停以伊戰爭，但會談沒有結論。圖中為英國外相拉米。（歐新社）

阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)前外交部長加爾加什(Anwar Gargash)憂心忡忡表示：「中東地區無法真正忍受一場持續不斷的戰爭，以及我們每天看到的那種針鋒相對的行動。」

不過川普總統仍不傾向以色列單方停火並強調：「如果有人獲勝，那麼談判會比有人失敗更加困難。」

川普19日公開宣稱「兩周內」會決定是否攻擊伊朗，盡管已批准對伊朗攻擊計畫，不過仍寄望德黑蘭自動放棄核計畫。

以色列13日起對伊朗發動代號「崛起雄獅行動」(Operation Rising Lion)突襲行動，美國雖然沒有直接參戰，但協助以色列防禦伊朗飛彈與無人機攻擊。

阿拉奇針對川普社群平台發文常用「我們」(we)一詞，例如：「『我們』現在已經完成任務」、「『我們』目前還沒有要消滅他」、「『我們』不希望朝平民或美軍發射飛彈，『我們』的耐心快磨光」等，指控部署中東地區的美以兩國軍方合作對伊朗發動一連串攻擊。

阿拉奇指出：「我們認為美國跟猶太復國主義政權站在同一陣線並且彼此合作。」並重申：「不需要更多證據，顯而易見美軍確實參與這場衝突。」並強調只要以色列持續攻擊伊朗，伊朗就不可能與美國談判。

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