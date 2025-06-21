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無國界醫生批歐盟偽善 縱容以殺巴人 聯國憂兒童將渴死

編譯中心／綜合20日電
加薩戰爭持續存在缺水危機，一名流離失所的巴勒斯坦兒童，日前在加薩城的一個臨時避難所附近等待取水。 （新華社）
加薩戰爭持續存在缺水危機，一名流離失所的巴勒斯坦兒童，日前在加薩城的一個臨時避難所附近等待取水。 （新華社）

加薩戰爭持續逾20個月，據當地衛生部門統計，已造成超過5.5萬巴勒斯坦人死亡、逾12萬人受傷。無國界醫生日前在比利時布魯塞爾召開記者會，批評歐盟及其成員國的偽善與不作為，縱容以色列在加薩持續屠殺巴勒斯坦人，卻未採取懲處措施。該組織呼籲提供中立、依需求的人道援助，保護平民，並立即實現停火。

無國界醫生祕書長洛克耶（Christopher Lockyear）表示，加薩戰爭是當代最致命、殘酷的衝突之一，是一場針對巴勒斯坦人的種族清洗，「要阻止這一切，需要政治勇氣、法律權責和道德承諾」。

超過20個月以來，以色列當局和軍隊在加薩展開懲罰巴勒斯坦人的行動。聯合國的數據顯示，加薩有至少190萬人流離失所，占總人口約九成，其中很多人數度流離失所，部分人更經歷10次或以上的流徙。

無國界醫生表示，團隊在加薩每天目睹與種族滅絕相符的模式，包括大規模殺戮、摧毀住宅、醫院、市場、供水與電力設施，並封鎖食物、藥品等基本物資。

自戰爭爆發以來，該組織已有11名員工喪生，員工與病人曾多次從至少18間醫療設施撤離，遭遇50起暴力事件，包括醫院遭轟炸、非衝突區遭坦克炮擊、車隊遭攻擊等。

央廣引述法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）20日表示，加薩供水系統瀕臨崩潰，正面臨一場「人為乾旱」。UNICEF發言人艾爾德(James Elder)指出，加薩僅有約40%的飲用水設施仍在運作，當地兒童「將開始渴死」，「加薩人的飲用水遠低於緊急標準」。

UNICEF也稱，今年4月至5月間，因營養不良住院的6個月至5歲兒童人數增加了50%，約有50萬人面臨飢餓。

該組織批評，由以色列和美國支持成立的「加薩人道主義基金會」（GHF）所運作的援助系統，讓本已惡化的局勢更加艱難。

GHF自上月底開展工作以來，數百名巴勒斯坦人在其援助分發點等待領取生存基本必需品時遭到槍擊，數十人在事件中被殺。無國界醫生也認為，該基金會只是美國與以色列操控援助的計劃之一，人道援助現已被當作談判籌碼。

加薩 巴勒斯坦 以色列

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