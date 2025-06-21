內唐亞胡：兒子婚禮已二度延期 民怒：我兒當人質622天

以色列總理內唐亞胡19日在貝爾謝巴視察遭伊朗飛彈擊中後的醫院大樓。(歐新社)

以色列 總理內唐亞胡 19日前往南部城市貝爾謝巴（Beersheba），視察一棟遭飛彈擊中的醫院大樓並發表談話，引用二戰倫敦大轟炸（The Blitz）激發的精神，提到自己家庭在戰爭期間所承受的犧牲：次子婚禮已二度延期，隨即在希伯來語網路上引發一片譏諷。

衛報報導，內唐亞胡為了強調他的家人與普通以色列民眾共同承擔的苦難，採用英國戰時首相邱吉爾式的語調。他說：「這真的讓我想起了倫敦大轟炸期間的英國人民，我們正經歷一場轟炸。有人喪生，家庭因摯親離世而悲痛，我對此深表同情。」

他接著說道：「我們每個人都在承受個人的代價，我的家人也不例外。這是我兒子阿夫納（Avner）第二次因飛彈威脅取消婚禮，對他的未婚妻來說也是一種犧牲。」

內唐亞胡的發言在以色列國內引發強烈反彈，安格雷斯特（Anat Angrest）的兒子自2023年10月哈馬斯跨境襲擊以來一直遭扣為人質，她在「X」上發文寫到，這些苦難「也沒有放過我的家人，我的兒子已經在加薩那地獄般的地窖裡待了622天，他還在等你，總理，去拯救他……」

以色列國會（Knesset）在野黨議員卡里夫（Gilad Kariv）則痛批內唐亞胡是「毫無底線的自戀狂」。他表示，「我認識很多家庭，他們並未被迫推遲婚禮，但如今再也無法舉行原本應該發生的婚禮」。

另據華爾街日報報導，根據初步估算，以色列對伊朗 開戰每天使以色列付出相當於數億美元的代價，最大開銷來自攔截伊朗飛彈所需的防空飛彈，單項一天就可能燒掉2億美元，如此一來恐限制以色列打持久戰的能力。

以色列官員說，這波攻勢可能將會持續兩周，內唐亞胡尚無任何讓步跡象。以色列瑞赫曼大學學者艾克斯坦則指稱，雖然以色列軍費持續攀升，但經濟學者尚不認為以色列將出現經濟衰退。