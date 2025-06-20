回應伊朗造核彈爭議 IAEA：我們的報告不能當出兵依據

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西19日接受CNN專訪，表示IAEA蒐集伊朗核計畫的證據，「很難成為任何軍事行動的依據」。（路透）

伊朗 有能力在近期造出核彈 ，是以色列 13日發動空襲的主要理由，如今也是川普總統權衡是否對伊朗動武的考量因素。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西19日接受有線電視新聞網（CNN）專訪，表示IAEA蒐集伊朗核計畫的證據，「很難成為任何軍事行動的依據」。這番話暗示該機構不替以色列空襲伊朗的行動背書。

葛羅西表示：「無論採取何種軍事行動，都是政治決定，與我們所說的無關。」

以色列在對伊朗發動第一波打擊後指出，IAEA最近一份報告承認，伊朗的鈾濃縮程度高於其他沒有核武計畫的國家，違反其核不擴散義務。

葛羅西受訪則指出，沒跡象顯示伊朗「有系統性生產核武的計畫」。

川普本周表示，他認為伊朗「非常接近」擁有核武，但他的看法與美國情報界有出入。紐約時報報導，美國情報機構依舊相信，盡管伊朗儲備大量製造核彈所需的濃縮鈾，但仍未決定是否製造核彈。

資深情報官員表示，如果美軍攻擊伊朗福爾多地下核子設施，或以色列殺死伊朗最高領導人，伊朗領導階層可能會轉而決定造出核彈。

不少專家都將此刻與2003年美國發動伊拉克戰爭比擬。時任副總統錢尼與國防部長倫斯斐堅稱伊拉克持有大規模毀滅武器，盡管當時情報單位警告證據不充分。事後證實，伊拉克沒這類武器，美國開戰理由根本站不住腳。

紐時指出，在美國與以色列許多鷹派人士看來，伊朗是否已決定完成核彈製造工作無關緊要，他們認為德黑蘭距離做出核彈已經夠近，足以對以色列構成生存威脅。但長期以來，這個問題一直是美國對伊政策爭論的焦點，在川普權衡是否轟炸福爾多之際，再次引發關注。

被問到是否擔心美國轟炸福爾多可能造成的後果，IAEA署長葛羅西說「外交才是前進之道」，「物質結構可被摧毀，但知識無法被摧毀。技術進步、一個國家正取得的進步，都無法被摧毀」。