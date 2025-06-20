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以色列炸伊朗反應爐 伊朗空襲以南最大醫院釀40傷

編譯盧思綸／綜合報導
位於以色列南部的醫院19日遭到伊朗飛彈襲擊，40多人受傷，伊朗稱攻擊目標是醫院旁的科技園區。（美聯社）
位於以色列南部的醫院19日遭到伊朗飛彈襲擊，40多人受傷，伊朗稱攻擊目標是醫院旁的科技園區。（美聯社）

美聯社引述伊朗國營電視台報導，以色列軍方19日拂曉空襲伊朗位於阿拉克(Arak)濃縮廠的重水反應爐。另一方面，以色列南部最大醫院19日遭伊朗飛彈擊中，約40人輕傷，伊朗稱攻擊目標是該醫院附近的軍事基地，以色列國防部長卡茲則說，伊朗領袖哈米尼下令攻擊醫院，這種人「不能再存在」。

伊朗國營電視台宣稱，遭以色列攻擊的阿拉克重水反應爐已完成疏散，反應爐周邊民用區域未受到任何損害，且現場「完全沒有輻射危險」。

以軍證實擊中阿拉克的一座「閒置核子反應爐」，且再次攻擊伊朗納坦茲核設施。

以軍聲明說：「擊中伊朗阿拉克地區的核子反應爐，包括反應爐核心密封結構，這是鈽生產過程中的關鍵組件。」聲明提到，空襲當地是為了「防止反應爐重啟、用於發展核武」。

阿拉克重水反應爐位於德黑蘭西南方250公里(約155哩)處。重水可用來冷卻核子反應爐，但其副產品會產生鈽，可用來製造核武。若伊朗發展核武，這將提供濃縮鈾之外的另一條路徑。

國際原子能總署說，這座興建中的反應爐被擊中，由於尚未啟用，並未含有輻射物質，沒有輻射外洩之虞。

以色列則指控伊朗以飛彈攻擊以國南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心，這座以南最大醫院多處地點「嚴重損壞」，約40人受到輕傷。該院擁有超過1000張病床，為約100萬名以色列南部居民提供服務。

索羅卡醫療中心主任柯德什表示，幸好攻擊發生前，部分病人已從較老舊的外科大樓撤離。

伊朗媒體稱，空襲主要目標是索羅卡醫院旁邊由以軍使用的內蓋夫高科技園區，不是醫院本身。CNN說，這處知名科技園區距離索羅卡醫院約一公里，園區官網宣稱當地是以色列最先進的研發中心，並和以軍精銳科技部隊合作。

以色列總理內唐亞胡巡視被炸的索羅卡醫療中心。（路透）
以色列總理內唐亞胡巡視被炸的索羅卡醫療中心。（路透）

伊朗 以色列 國防部

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