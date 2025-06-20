我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

美智庫：伊政府若垮恐2340萬人逃難 二戰後最大難民潮

編譯中心／綜合19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列和伊朗局勢持續緊張，德黑蘭已出現逃難車潮。（路透）
以色列和伊朗局勢持續緊張，德黑蘭已出現逃難車潮。（路透）

以伊開戰邁入第七天，以色列軍方預計再空襲伊朗至少一周，戰事可能演變為中東地區大規模衝突，鄰國紛紛憂心造成大量難民。華府智庫卡托研究所（Cato Institute）18日指出，一旦美軍介入，德黑蘭政權垮台，屆時恐怕會有2340萬人外逃，全球難民總數將增加約76%，引發自二戰以來最大規模的難民潮。另外，以色列官員表示，一名烏克蘭母親到以色列為女求醫，不幸命喪伊朗攻擊。

經濟學人報導，目前為止，離開伊朗的人口尚且不算多，但局勢瞬息萬變，不排除未來出現龐大難民潮的可能性。

與此同時，卡托研究所警告，若伊朗政府垮台，並引發長期軍事衝突或內戰，恐怕會衍生自二戰以來最大規模的難民危機。

經濟學人與卡托研究所均提到，敘利亞內戰造成600萬難民，並警告伊朗若發生相似情況，將對中東與歐洲造成更深層的混亂。

伊朗人口超過9200萬人，幾乎是敘利亞初陷內戰時人口規模的四倍，當時約有四分之一人口出走。假如伊朗也出現相同比率的難民潮，大約會有2340萬人外逃，屆時全球難民總數將增加約76%。這個數字還不包括目前滯留伊朗約350萬阿富汗難民。

分析指出，伊朗難民最可能湧入的地區包括同為什葉派多數國家的亞塞拜然與伊拉克，以及相對安全的土耳其。

經濟學人指出，鄰近國家不敢掉以輕心，憂心分離主義團體、伊朗民兵，甚至以色列間諜會潛入其領土，但最擔憂的仍是大規模難民潮湧入。

另據中央社引述法新社報導，以色列官員說，一名烏克蘭籍母親到以色列為罹患白血病的女兒求醫，四天前在伊朗飛彈擊中一棟建築物時身亡，遺體19日被運出來。

據報導，特拉維夫附近的貝特雁市宣布在飛彈擊中的地點發現一具遺體，罹難者是31歲的裴施卡洛娃（Maria Peshkarova）。

貝特雁市長辦公室表示，裴施卡洛娃2022年12月持醫療簽證入境以色列，為八歲女兒阿納斯塔西亞（Anastasia）尋求救命的治療。阿納斯塔西亞與祖母在貝特雁被摧毀的住宅區雙雙殞命。

以色列「新消息報網站」（Ynet）報導，裴施卡洛娃的丈夫正為烏克蘭抵抗俄羅斯作戰。

伊朗民眾19日在德黑蘭，為遭受以色列空襲喪生的成員舉行葬禮。(歐新社)
伊朗民眾19日在德黑蘭，為遭受以色列空襲喪生的成員舉行葬禮。(歐新社)

伊朗 以色列 烏克蘭

上一則

侵烏3年多 俄駐英大使稱死傷60萬 低於西方推測100萬人

下一則

北約提軍費占GDP 5% 恐因「1國反對」全案卡關

延伸閱讀

以色列對伊開戰每天花費多少？初估不下數億美元

以色列對伊開戰每天花費多少？初估不下數億美元
以色列指伊朗射飛彈 內裝「惡劣武器」攻擊平民

以色列指伊朗射飛彈 內裝「惡劣武器」攻擊平民
川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄
川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖

川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖

熱門新聞

卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
美國空軍士兵在密蘇里州懷特曼空軍基地查看一枚GBU-57巨型鑽地炸彈，攝於2023年5月。資料照片。(美聯社)

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

2025-06-18 21:41
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍