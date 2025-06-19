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北韓外務省發言人譴責以色列 警告歐美別煽動戰火

中央社首爾19日綜合外電報導
圖為北韓領導人金正恩視察軍工廠，並敦促加快砲彈生產，以應對現代戰爭需求。(路透)
圖為北韓領導人金正恩視察軍工廠，並敦促加快砲彈生產，以應對現代戰爭需求。(路透)

北韓外務省發言人今天表示，北韓譴責以色列攻擊伊朗挑起戰爭，並警告美國與歐洲強權不要「煽動戰火」。

法新社報導，北韓外務省發言人說，北韓對「以色列的軍事攻擊」表達「嚴正關切並堅決譴責」，又說以色列殺害平民是犯下「不可饒恕的違反人道罪」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外務省發言人在聲明中說：「以色列所實施的國家恐怖主義非法行徑，正在加劇中東地區爆發新一輪全面戰爭的風險。」

以色列13日針對伊朗的核計畫發動攻擊，引發了已延燒6天的交火，雙方互射飛彈。

北韓最近幾年與俄羅斯關係密切，在莫斯科與烏克蘭進行曠日持久的戰爭時，支持俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。

美聯社報導，一名俄羅斯高階官員10日說，北韓將派出數以千計的軍事建設工人與排雷人員，支持在俄羅斯庫斯克州（Kursk）的重建工作。這是兩國擴大合作的最新跡象。

俄羅斯與伊朗1月簽署範圍廣泛的戰略夥伴關係協議，以擴大軍事關係；而基輔與其盟友長期以來都指控伊朗向俄羅斯供應無人機與短程飛彈。

美國總統川普聲稱他對德黑蘭方面的耐心「已被磨光」，引發外界揣測美國將與盟友以色列一同對伊朗採取軍事行動；不過，川普也說，現在舉行會談仍為時未晚。

川普後來表示，他尚未決定是否加入以色列轟炸伊朗的行動；他並警告，這場戰爭可能導致伊朗當前的領導階層垮台。

平壤當局警告川普等人不要介入以色列的戰爭。

北韓外務省發言人說：「當前全球所見的嚴峻形勢清楚證明，獲美國與西方支持與庇護的以色列是中東和平的毒瘤，也是破壞全球和平與安全的罪魁禍首。」

「美國與西方勢力煽動戰火並對受害者伊朗所擁有並行使的正當主權權利與自衛權提出異議，國際社會正予以密切關注。」

發言人又說，美國與歐洲強權的行動正在「把中東局勢推向無法控制的災難性階段」。

北韓 以色列 伊朗

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