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矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

伊朗稱發射「法塔」極音速飛彈 突破以色列神話般防空系統

編譯周辰陽、江昱蓁／綜合報導
伊朗官方宣稱，發射法塔極音速飛彈，穿透以色列的鐵穹防空系統。（路透）
伊朗官方宣稱，發射法塔極音速飛彈，穿透以色列的鐵穹防空系統。（路透）

伊朗官方媒體PressTV 18日報導，伊朗革命衛隊(IRGC)宣布，在凌晨展開的「真誠承諾行動3」(Operation True Promise III)第11階段中，動用了先進的「法塔」(Fattah)極音速飛彈；「真誠承諾行動3」為伊朗15日晚間對以色列發起反擊的作戰。

革命衛隊宣稱，該枚飛彈成功突破了「被大肆宣傳」的以色列防空系統，並向以色列政權及其西方支持者傳達了強烈訊息，還將此次行動的最新階段描述為「轉折點」，指出第一代「法塔」飛彈的部署，象徵著以色列「神話般」飛彈防禦系統「終結的開始」。

PressTV同時指出，盡管以色列媒體實施嚴格媒體審查，但社群媒體上流傳的影片顯示，伊朗先進飛彈的密集攻勢突破以色列三層飛彈攔截系統，照亮了特拉維夫和海法的夜空。

根據伊朗方面的說法，「法塔」(意為「開啟者」)是一款精確導引的兩級固體燃料飛彈，射程為1400公里，終端速度可達13至15馬赫，於2023年6月亮相。軍事專家指出，該飛彈具備極高速度與可移動噴管，可在地球大氣層內外進行全方向機動，使其難以被現有反飛彈系統攔截。

在伊朗之前，只有俄羅斯、中國和印度三個國家掌握了製造可投入實戰的極音速飛彈技術。BBC指出，這似乎是「法塔」飛彈首次在當前戰爭中使用。

華盛頓郵報則報導，隨著庫存量逐漸耗竭，伊朗對以色列的飛彈攻擊強度似正減弱；與此同時，以色列攔截飛彈的庫存也即將耗盡。雙方飛彈儲量還能撐多久，將影響這場衝突能持續多久。專家認為，在美國沒有介入下，以國還能撐10至12天。

據以國情報官員估計，伊朗約有2000枚飛彈；但13日凌晨伊朗飛彈庫存遭以國戰機攻擊，很大一部分飛彈毀損。以軍官員表示，伊朗自其庫存發射約400枚飛彈，而以軍空襲則摧毀120個飛彈發射器(約三分之一)。以國官員16日也宣布取得對德黑蘭空優，可進一步限制伊朗軍隊發射能力。報導指出，伊朗火力似已大幅下降，衝突爆發首日晚上還發射150多枚飛彈，17日下午僅發射10枚。

國際戰略研究所(IISS)研究員辛茲(Fabian Hinz)表示，由於飛彈數量有限，消耗的速度及無法即時補充，伊朗必須做出非常困難的計算。辛茲認為，即使是13日晚上發射的150枚飛彈，也比去年10月報復以國暗殺哈瑪斯與真主黨領導人而發射的200枚飛彈還來得少。

不過，以國分析人士警告，伊朗一半以上的武器庫仍完好，且還有數目不詳的飛彈可能藏匿在地下倉庫，仍不可小覷。此外，部署防禦系統對以國來說代價高昂，每晚飛彈防禦系統花掉以國約2.85億美元。

觀察家也說，兩國不太可能進入長期消耗戰，至少以目前強度來說不太可能。一名熟悉兩國情報評估的人士表示，在沒有美方介入下，若伊朗維持穩定的攻擊頻率，以國飛彈防禦系統還能再維持10至12天。「飛彈防禦倡導聯盟」(Missile Defense Advocacy Alliance)資深研究員殷巴(Tal Inbar)表示，2014年，以國在耗盡防空攔截彈藥前幾天尋求與哈瑪斯停火。攔截彈藥庫存量在以國是高度敏感話題，「可能成為此次停火的一個原因」。

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