伊朗官媒釋17秒「手摸核彈」影片 威脅意味濃

伊朗官方通訊社上傳一段17秒手摸假核彈的影片，並用阿拉伯文寫著「也許」。（取自伊朗通訊社Ｘ平台）

針對川普 總統要求伊朗 無條件投降，伊朗最高領袖哈米尼回應，伊朗「不是投降的民族」。伊朗國營媒體稍早上傳「手摸核彈」17秒影片，並標示文字「或許」，警告意味濃厚。

有線電視新聞網(CNN)報導，哈米尼(Ali Khamenei)在全國演說中指出：「讓美國人知曉，伊朗不是投降的民族，任何軍事干預毋庸置疑將會對他們自己造成不能補救的損害。」這是自從以色列上周對伊朗發動攻勢以來，哈米尼第二公開談話。

他警告：「了解伊朗、其人民與歷史的智者，永遠不會對這個民族語帶威脅，因為伊朗民族不會投降。」

伊朗最高領袖哈米尼18日在一段影片中警告美國，如果介入戰爭將會遭遇難以彌補的後果。（路透）

由於以色列現階段沒有能力打擊伊朗深藏於地下的「福爾多濃縮廠」，美國是否介入，動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」炸彈打擊伊朗核心設施，成為左右衝突走向的關鍵。

面對媒體提問是否會轟炸伊朗的核子設施，川普18日未正面回答；川普表示，「我有可能會、我有可能不會」，並表示，沒有人知道他會怎麼做。

川普稱伊朗正陷入麻煩當中，但伊朗有意願談；川普也抱怨說，伊朗怎麼不在死亡和破壞發生之前談；川普並向媒體表示，談判永遠不會太晚，但轉頭又說，伊朗想談的時間點太晚了(very late)。

川普也指出，伊朗曾向他聯繫，雙方未來有見面的機會，包括副總統范斯和特使威科夫(Steve Witkoff)代表美國與伊朗見面；川普也說，伊朗甚至提議他們到白宮 來會面。

對此，Axios引述一名資深白宮官員指出，伊朗確實做出這項提議，但目前沒有任何規畫，並指出，如果會談成行，將是1979年伊朗伊斯蘭革命之後頭一回發生。

但伊朗駐紐約聯合國代表團隨即在社群平台上否認，指「沒有任何伊朗官員會在白宮門口卑躬屈膝」，還表示，比川普的謊言更卑劣的，是川普怯懦地威脅要除掉伊朗最高領袖。

該發文並表示，伊朗不會在脅迫下進行談判，將以威脅回應任何威脅，以對等行動回敬任何行動。

華府卡內基國際和平基金會 (Carnegie Endowment for International Peace)18日邀請學者針對中東情勢做分析，認為美國很可能在本周內做出是否轟炸伊朗的決定。

智庫「國際危機組織」(ICG)伊朗計畫主任瓦艾斯(Ali Vaez)認為，依照川普的個性，他現在可能更傾向協助以色列轟炸伊朗，尤其川普可能認為以軍已經完成艱難的工作，讓川普現在可以進來完成任務、收割功勞。