我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

「哈米尼政權正崩潰」 伊朗流亡王儲稱籲人民起義

編譯中心／綜合報導
伊朗流亡美國的王儲芮沙．巴勒維發文呼籲推翻伊朗現任政權，擬定百日過渡計畫。（路透）
伊朗流亡美國的王儲芮沙．巴勒維發文呼籲推翻伊朗現任政權，擬定百日過渡計畫。（路透）

以色列伊朗持續交火，流亡美國的伊朗王朝末代王儲芮沙‧巴勒維(Reza Pahlavi)呼籲民眾趁勢而起，指當前政權正處於崩潰的邊緣，全國起義即能終結惡夢。他也要軍警勿與民眾作對，勿為腐朽的政權犧牲自己。

伊朗首都德黑蘭目前一片混亂，民眾倉皇逃離或急尋避難所，有人指空氣中瀰漫死亡氣息。耶路撒冷郵報18日報導，芮沙‧巴勒維提議在現在的伊斯蘭共和國政權垮台後，制定100天的過渡期計畫。

芮沙．巴勒維在社群媒體X上表示，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)如同受驚嚇的老鼠，躲藏於地下，失去對局勢的控制。一切已成定局，不可逆轉。

他說，政權的鎮壓機器正在瓦解。「現在正是奮起時刻；是奪回伊朗的時刻，讓我們所有人挺身而出」。

芮沙‧巴勒維接著將對話對象轉向軍隊、執法部門及安全部隊，要他們不要為已經開始垮台且必定滅亡的政權與伊朗人民對抗。

伊朗巴勒維王朝推動西化，同時也具有獨裁色彩，鐵腕統治長達37年，於1979年的伊斯蘭革命中垮台。教權派迅速上台，宣布成立伊斯蘭共和國，芮沙‧巴勒維被迫流亡美國，多年來試圖將自己塑造成反對伊斯蘭共和國的主要人物。

他多次將伊斯蘭共和國形容為虛弱不堪，在2022年年輕女子艾米尼(Mahsa Amini)事件後更是如此。當年艾米尼因違反服裝規定被捕，在拘留期間喪命，掀起全國示威。

芮沙‧巴勒維也與以色列保持良好的關係，兩年前曾訪問以色列。

伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表巴赫芮尼(Ali Bahreini)指出，已向美國表達，如果美國以任何形式直接參與，將予以報復。

伊朗 以色列 社群媒體

上一則

瑞士47%選民盼徵兵制擴大到女性 贊同男性首次過半

下一則

伊朗稱發射「法塔」極音速飛彈 突破以色列神話般防空系統

延伸閱讀

以色列轟炸伊朗重水反應爐 德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

以色列轟炸伊朗重水反應爐 德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明
以駐美大使：3天達成俄3年都做不到的事 誓阻伊朗造核武與彈道飛彈

以駐美大使：3天達成俄3年都做不到的事 誓阻伊朗造核武與彈道飛彈
贊成推翻伊朗卻被1題問倒 共和黨參議員挨批「無知」怒槓名嘴

贊成推翻伊朗卻被1題問倒 共和黨參議員挨批「無知」怒槓名嘴
伊朗核彈級「濃縮鈾」下落不明 國際原子能總署認失去監控

伊朗核彈級「濃縮鈾」下落不明 國際原子能總署認失去監控

熱門新聞

印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
以色列中部15日遭伊朗空襲引發火災。(路透)

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

2025-06-15 09:20

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮