伊朗核彈級「濃縮鈾」下落不明 國際原子能總署認失去監控

伊朗於伊斯法罕濃縮廠的衛星圖像，攝於6月14日。(路透)

彭博資訊報導，聯合國核監督機構表示，由於以色列 持續攻擊伊朗 ，檢查員無法核實伊朗接近核彈 級濃縮鈾的位置，目前相關庫存下落不明；但根據衛星圖像尚未有跡象顯示材料被轉移。這凸顯全球面臨核材料失去監控的風險，也加速其被升級至武器等級的可能性。

報導指出，伊朗擁有409公斤濃縮鈾，足以製造約10枚核彈頭，理論上應被妥善封存在伊斯法罕（Isfahan）一處地下設施。

然而。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）18日表示，由於伊朗警告若遭到以色列攻擊，將會轉移濃縮鈾存放位置，因此目前相關庫存去向不明朗。

葛羅西受訪被問及這批濃縮鈾的下落時表示「並不確定」，他說：「戰爭期間，所有核設施都關閉，無法檢查，無法執行常規作業。」'

同時，伊朗至今尚未通報IAEA將採取何種「特殊措施」保護庫存材料。

根據美國科學與技術資訊辦公室（Office of Scientific and Technical Information），伊朗這批高濃縮鈾大約可裝進16個高度約91.4公分的圓柱體。即使以色列摧毀伊方濃縮廠，該批材料的具體位置仍須確認，因為可能被轉移到秘密設施。

以軍上周突襲伊朗之前，IAEA檢查員每天都會造訪伊朗核設施不只一次。

IAEA目前持續透過衛星影像監控相關設施，並未有任何跡象顯示伊朗試圖轉移這批高濃縮鈾庫存。

葛羅西的評論凸顯襲擊伊朗核設施的一大難題：雖然以色列削弱德黑蘭的濃縮鈾能力，但現有庫存卻可能因衝突失去監控，導致全世界都暴露在失控的風險下，而且這些材料很可能迅速被提煉至武器等級，後果更難掌控。