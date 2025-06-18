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以防長：哈米尼下場恐跟胡森一樣 別再對以色列射飛彈

記者顏伶如／綜合報導
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有線電視新聞網(CNN)報導，以色列國防部長卡茲(Israel Katz)17日在特拉維夫一場軍事高層會議上說，伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)最後下場恐將跟已故伊拉克獨裁者胡森(Saddam Hussein)一樣。卡茲在會議上說：「我要警告伊朗獨裁者，不要繼續犯下戰爭罪，不要再對以色列人民發射飛彈。」

卡茲表示，哈米尼應該記得，伊朗鄰國曾經有個獨裁統治者，跟以色列作對之後的命運如何。

胡森1979年出任伊拉克總統，直到2003年遭到推翻。1980年，胡森下令入侵伊朗，1991年對以色列發動飛彈攻擊。兩伊戰爭僵持八年才結束，第一次波灣戰爭期間，伊拉克對以色列攻擊一個多月，當時以色列受到美國壓力而未還手。美國率領的盟軍2003年進攻伊拉克，胡森很快遭到逮捕並面臨審判，判處絞刑。

路透報導，以軍連續攻擊之下，86歲的哈米尼顯得愈來愈孤立；消息人士說，哈米尼軍事與安全領域的核心幕僚接連在以色列空襲中喪生，使得哈米尼政策班底出現重大破洞，決策出錯機率大增。

一名經常與哈米尼開會的知情人士說，如今哈米尼可能對於伊朗的防禦能力、內部穩定判斷錯誤，處境「極度危險」。

根據伊朗政府體制，哈米尼擁有軍隊最高指揮權與宣戰權，可以任命或罷免軍事指揮官、法官等資深官員。消息人士說，哈米尼雖然對重要事項握有最終決定權，但非常重視建議，會聽取幕僚的各種觀點。

華府智庫「中東研究所」(Middle East Institute)伊朗計畫主任瓦坦卡(Alex Vatanka)表示，哈米尼有兩個特點：非常固執也非常小心。

瓦坦卡說，哈米尼非常謹慎，「這就是為什麼他能夠在位這麼久的原因」。

消息人士說，以色列攻擊伊朗核子設施、軍事基地與軍方將領，但某些政治、經濟、外交領域高級顧問沒有遭受鎖定攻擊，目前仍有重要地位，持續發揮影響力；知情人士說，哈米尼可以視實際情況指派這些顧問處理不同領域問題。

伊朗 以色列 國防部

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