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G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

以色列48小時取得制空權 俄羅斯攻烏克蘭3年仍無法做到

編譯廖振堯／綜合報導
在這波中東危機裡，以色列完全掌握伊朗的制空權，這連俄國在俄烏戰爭中都做不到。圖為美製F-35戰機。（路透）
在這波中東危機裡，以色列完全掌握伊朗的制空權，這連俄國在俄烏戰爭中都做不到。圖為美製F-35戰機。（路透）

以色列13日向伊朗核子、軍事設施發動攻擊，首日便擊殺數名伊朗軍方高層與核子科學家；15日聲稱在伊朗西部摧毀數十座地對空飛彈，且擊斃伊斯蘭革命衛隊的情報部門負責人及其副手。相比俄烏戰爭，以色列這48小時的戰績是俄羅斯空軍在開打三年半以來難以達成的，反而使得戰事深陷壕溝戰、損失慘重，而差別便是以色列戰機在作戰開始的48小時內，便取得伊朗西部制空權，直接從伊朗領空投擲炸彈，而不是依賴昂貴的遠程飛彈。

華爾街日報報導，密契爾航太研究所(Mitchell Institute for Aerospace Studies)所長、退役空軍中將德普圖拉(David Deptula)表示這兩場戰役表明，空中優勢是實現整體軍事目標極重要的一環，俄烏戰爭顯示當雙方都無法取得制空權時只會陷入僵局，最終淪為消耗戰；相比之下以色列可以不受阻礙地攻擊。

以色列最初空襲是靠自行改良的第五代F-35戰機，伊朗大部分防空力量被壓制後，只能出動F-15、F-16等老式戰機加入戰局。以色列也開始投擲短程聯合直接攻擊彈藥(JDAM)和SPICE導引炸彈，這些炸彈比飛彈更便宜、數量更多，能造成毀滅性打擊。

退役英國空軍中將史崔林格(Edward Stringer)還指出，以色列空軍整體文化、複雜的培訓和創新，加上情報和網路能力整合，是成功的關鍵，俄軍只是「培訓飛行員來駕駛飛行大砲，僅此而已。」

伊朗錯估政治局勢也造成此後果，數十年來伊朗防空系統投資不足，國際戰略研究所(IISS)研究員辛茲(Fabian Hinz)便說伊朗從未想靠防空來抵制攻擊，而是威懾。

以色列地緣政治分析師霍洛維茨(Michael Horowitz)更指出以色列成功部署、滲入伊朗腹地的原因。「基本上，以色列做的事正是俄羅斯想對烏克蘭做的：以隱密手段滲透並摧毀烏克蘭政權。但烏克蘭社會更有韌性，很難被滲透，伊朗政權卻不受歡迎，以至於很容易找到願意與以色列合作的人。」

伊朗 以色列 烏克蘭

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