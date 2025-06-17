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內唐亞胡：川普去年2度遇刺 伊朗就是幕後主使者

編譯莊瑞萌／綜合報導
以色列總理內唐亞胡接受福斯新聞專訪時指稱，川普總統去年遭到兩次暗殺，伊朗是幕後主謀。（美聯社）
以色列總理內唐亞胡接受福斯新聞專訪時指稱，川普總統去年遭到兩次暗殺，伊朗是幕後主謀。（美聯社）

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)15日接受福斯新聞(Fox News)專訪時指出，伊朗是去年川普競選總統期間兩起暗殺未遂事件的幕後主使者。內唐亞胡也透露，上周以色列空襲伊朗重要軍事目標前，他與川普保持了密切聯繫。

綜合紐約郵報(NY Post)與每日郵報(Daily Mail)報導，內唐亞胡稱川普是伊朗取得核武野心的最大威脅，因此伊朗才試圖暗殺他。不過，美國情報單位迄今並未將這兩次暗殺未遂事件直接與伊朗連結，川普本人在去年9月曾公開暗示伊朗涉案，伊朗官方則一貫否認有任何牽涉。

去年11月，聯邦調查局(FBI)曾指控伊朗伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard)一名未公開姓名的特務招募51歲的沙克里(Farhad Shakeri)，目標明確是要監視並最終暗殺川普，並強調經費並非問題。川普去年夏季在競選期間曾兩度遭遇暗殺未遂事件，不過，外界尚不清楚內唐亞胡是否指的是否為去年11月由FBI攔阻的其他未公開暗殺行動。

福斯新聞主播拜爾(Brett Baier)似乎對內唐亞胡的指控感到驚訝，並請他提供細節。

拜爾問，「你剛剛說伊朗試圖暗殺川普總統兩次，你有顯示暗殺企圖與伊朗直接有關的情報嗎？」

內唐亞胡答道，「是的，透過代理人，透過他們的情報，他們想殺川普。」

他又說，「你看，他們也曾試圖暗殺我，但我只是川普的小夥伴。他們理解，對於伊朗將核能變成武器使用，川普是大威脅。」

「每日郵報」稍早指出，自從伊朗軍事領袖蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)遭美軍擊斃後，川普便成為伊朗報復的目標。在去年競選期間，川普曾要求增加軍用飛機及特勤局(Secret Service)保安規模，藉此抵禦伊朗的威脅。川普也曾在去年9月表態，一旦重返白宮，如果伊朗再有挑釁行動，他將把伊朗「炸到片甲不留」。

另外，內唐亞胡在受訪時也透露，上周以色列空襲伊朗重要軍事目標之前，他與川普保持了密切聯繫。川普於16日在加拿大舉行的七大工業國集團(G7)峰會前接受媒體提問，表示美國一直支持以色列。他隨後又表示，「以色列現在做得非常好。」

內唐亞胡15日接受福斯新聞訪問時說，川普總統去年遭到兩次暗殺未遂，是伊朗的代理人...
內唐亞胡15日接受福斯新聞訪問時說，川普總統去年遭到兩次暗殺未遂，是伊朗的代理人所為。（美聯社）

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