「全世界都在看」以軍警告撤離 伊朗官媒直播中遭轟炸

以色列16日攻擊伊朗的國營電視台，當時電視還在直播，立即中斷。圖為國營媒體大樓冒出黑煙。（美聯社）

以色列 軍方對德黑蘭中部發布即將攻擊的撤離警告一小時之後，伊朗 國營電視台「伊斯蘭共和國新聞網絡」(Islamic Republic of Iran News Network)大樓16日遭到轟炸，正在報新聞的主播艾馬米(Sahar Emami)緊急從鏡頭前撤離，現場塵土飛揚，滿目瘡痍，轉播畫面可以聽到工作人員說著「真主至大」(Allahu akbar)的祈禱。電視台立即切換到預錄節目，不久後艾馬米回到另一個攝影棚繼續播報新聞。

電視台後來表示，大樓遭受四枚炸彈攻擊。 至於傷亡人數則不清楚。稍早以色列說，轟炸革命衛隊總部，炸死四名情報高官。

伊朗外交部發言人貝卡伊(Esmaeil Baqaei)對於這次攻擊予以譴責，呼籲國際社會針對新聞媒體遭受攻擊向以色列討公道。貝卡伊在社群媒體X平台發文寫道：「全世界都在看，以色列在新聞直播時鎖定伊朗新聞機構展開攻擊，這是邪惡的戰爭罪行。」

以色列國防軍(Israel Defense Forces，IDF)先前在加薩(Gaza)、黎巴嫩平民百姓聚集地區發動攻擊之前，也曾預先發布類似的撤離警告。

自從以色列13日發動突襲以來，到16日早晨已造成224名伊朗人死亡，其中絕大多數為平民。伊朗發射飛彈回擊則造成24名以色列平民喪生。

伊朗16日呼籲川普 總統要求以色列停火。伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)在X平台發文寫道，如果川普聲稱要透過外交斡旋是認真的，確實想要阻止戰爭，「接下來採取步驟將有重大影響」。

路透報導，消息人士說，德黑蘭請求卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼幫忙敦促川普發揮對以色列影響力，讓以色列同意立即停火，伊朗願意對核子談判保持較多彈性。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)16日則說，以色列正走在「勝利的道路上」。

內唐亞胡16日接受美國廣播公司(ABC)專訪時表示，不排除鏟除伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，因為殲滅哈米尼將能讓戰爭結束，而不是讓戰爭擴大。他說，對於美國來說，支持以色列消滅伊朗核子計畫，符合美國利益。