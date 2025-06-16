伊朗透過阿拉伯官員傳話 表示願意結束衝突 恢復核子談判

據中東及歐洲官員表示，伊朗官員已透過阿拉伯的中間人士，緊急暗示伊朗將尋求結束伊朗與以色列的這起衝突，並與美國恢復核子計畫談判。（路透）

據中東及歐洲官員表示，伊朗 官員已透過阿拉伯的中間人士，緊急暗示伊朗將尋求結束伊朗與以色列 的這起衝突，並與美國恢復核子計畫談判。

官員們表示，在以色列猛烈空襲之下，伊朗政府已告知阿拉伯官員，表示只要美國不介入對伊朗的攻擊行動，伊朗對恢復談判持開放態度；他們也向以色列傳達訊息，表示節制攻擊行動對雙方都有利。

但由於以色列居於優勢，因此以色列領導人在進一步摧毀伊朗核子設施，及進一步削弱伊朗政權之前，並沒有多少停止攻擊的誘因。

以色列的攻擊行動對伊朗的核子設施只造成輕微損害，因此分析家表示以色列要想達到想要的戰果，可能必須進行長期的空襲。

以色列總理內唐亞胡表示，攻擊行動仍將持續，直到伊朗的核子計畫及導彈遭到摧毀為止，而且他並未表露出準備停戰的信號。他也表示，改變伊朗政權並非以色列的目標，但可能是結果，因為伊朗政權的領導地位下降。以色列官員已表示，軍方已準備進行至少兩周的攻擊。

尋求停戰，可能給予伊朗喘息的時間進行軍力集結；若能使美國不提供以色列掩體炸彈，對伊朗也是一項勝利。

與伊朗方面有聯絡的阿拉伯外交界人士表示，伊朗顯然賭以色列打不起消耗戰，且最終必將尋求外交解決。伊朗官員並表示，他們認為以色列缺乏明顯的退場策略，且需要美國的協助，才能對佛多核子設施造成重大損害。

阿拉伯中介人士表示，伊朗官員指出如果與美國恢復談判無望，伊朗將加速進行核子計畫，並擴大戰爭規模。

美國總統川普 15日在白宮表示，川普表示，「他們必須打到分出勝負的時候，而我們將觀察發生何種狀況。我認為有很大的機會達成協議」。