伊朗最高領袖哈米尼陷危機 伊軍弱點暴露無遺

圖為哈米尼出席前伊朗最高領袖何梅尼逝世36周年活動。(歐新社)

華爾街 日報15日分析，以色列 這次深入攻擊伊朗 ，讓伊朗政教合一政權陷入存亡絕續之虞；最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)能掌權近40年，靠的是伊朗情報單位，但其諸多深層弱點也暴露無遺；德黑蘭軍方高層多人被殺，以至於無法對以色列的攻擊做出同等級的回應。

以色列戰機12日深入伊朗，輪番攻擊伊朗核設施，另殺死伊朗幾位最高階將領、高階科學家，而伊朗要到翌日才對以國特拉維夫市(Tel Aviv)發射數十枚彈道飛彈。

以色列、伊朗是宿敵，自2023年10月7日以國遭遇恐怖攻擊，兩國爆發對峙以來，以色列這次攻擊打擊伊朗最嚴重，德黑蘭到目前還無法以同等規模反擊，它向特拉維夫發射的飛彈要不是被攔截，就是殺傷力輕微。

現在哈米尼面臨嚴峻抉擇，而且別無良策。伊朗對以色列的攻擊，以國受創輕微，而伊朗軍力被削弱。伊朗升高反擊，力道不夠，無法嚇阻接下來的攻擊，反而讓以色列反擊力道更強大。

伊朗若攻擊紅海海上運輸或其他美國利益、戰鬥人員，可能會招致美方反擊，哈米尼長久以來一直想避免。伊朗若屈服於壓力，與美國敲定核子協議，其濃縮鈾的戰力嚴重受損，哈米尼的強硬派支持者就會瞧得一清二楚，認為是無法接受的屈膝投降，而哈米尼愈來愈仰賴那些人。

數十年來，伊朗建設軍力，動用伊朗的革命衛隊(Revolutionary Guard)還有什葉派民兵聯盟網，在中東擴大政治影響力，哈米尼是背幕後建築師。他在國內支持者當中培養出強烈的忠誠，另把國家監視網擴大來鎮壓不那麼忠於他的人，從而鞏固他的統治。

現在，這位自1989年便領導伊朗的八旬老翁到了生命末期，可能得投入戰鬥，不再用於擴張，反而是殘酷鎮壓國內。

美國海軍研究所(Naval Postgraduate School)政治學教授歐斯托瓦(Afshon Ostovar)指出，哈米尼若誠實面對自己，就會承認自己輸了，他賣力建設起來的一切在眼前土崩瓦解，他操控的伊朗這艘大船已經觸礁擱淺。