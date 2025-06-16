我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州2議員遭槍擊 警43小時抓到57歲兇嫌

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

伊朗最高領袖哈米尼陷危機 伊軍弱點暴露無遺

編譯潘勛／綜合報導
圖為哈米尼出席前伊朗最高領袖何梅尼逝世36周年活動。(歐新社)
圖為哈米尼出席前伊朗最高領袖何梅尼逝世36周年活動。(歐新社)

華爾街日報15日分析，以色列這次深入攻擊伊朗，讓伊朗政教合一政權陷入存亡絕續之虞；最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)能掌權近40年，靠的是伊朗情報單位，但其諸多深層弱點也暴露無遺；德黑蘭軍方高層多人被殺，以至於無法對以色列的攻擊做出同等級的回應。

以色列戰機12日深入伊朗，輪番攻擊伊朗核設施，另殺死伊朗幾位最高階將領、高階科學家，而伊朗要到翌日才對以國特拉維夫市(Tel Aviv)發射數十枚彈道飛彈。

以色列、伊朗是宿敵，自2023年10月7日以國遭遇恐怖攻擊，兩國爆發對峙以來，以色列這次攻擊打擊伊朗最嚴重，德黑蘭到目前還無法以同等規模反擊，它向特拉維夫發射的飛彈要不是被攔截，就是殺傷力輕微。

現在哈米尼面臨嚴峻抉擇，而且別無良策。伊朗對以色列的攻擊，以國受創輕微，而伊朗軍力被削弱。伊朗升高反擊，力道不夠，無法嚇阻接下來的攻擊，反而讓以色列反擊力道更強大。

伊朗若攻擊紅海海上運輸或其他美國利益、戰鬥人員，可能會招致美方反擊，哈米尼長久以來一直想避免。伊朗若屈服於壓力，與美國敲定核子協議，其濃縮鈾的戰力嚴重受損，哈米尼的強硬派支持者就會瞧得一清二楚，認為是無法接受的屈膝投降，而哈米尼愈來愈仰賴那些人。

數十年來，伊朗建設軍力，動用伊朗的革命衛隊(Revolutionary Guard)還有什葉派民兵聯盟網，在中東擴大政治影響力，哈米尼是背幕後建築師。他在國內支持者當中培養出強烈的忠誠，另把國家監視網擴大來鎮壓不那麼忠於他的人，從而鞏固他的統治。

現在，這位自1989年便領導伊朗的八旬老翁到了生命末期，可能得投入戰鬥，不再用於擴張，反而是殘酷鎮壓國內。

美國海軍研究所(Naval Postgraduate School)政治學教授歐斯托瓦(Afshon Ostovar)指出，哈米尼若誠實面對自己，就會承認自己輸了，他賣力建設起來的一切在眼前土崩瓦解，他操控的伊朗這艘大船已經觸礁擱淺。

伊朗 以色列 華爾街

上一則

內唐亞胡掙脫束縛 領導以色列走向中東霸權

下一則

美日關稅談判G7前趕進度 六輪無果

延伸閱讀

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議

以色列伊朗最新戰況 川普看好「打一仗後」談成協議
伊朗新一波飛彈攻勢 以色列：多個地點遭到擊中

伊朗新一波飛彈攻勢 以色列：多個地點遭到擊中
以色列總理：伊朗政權超虛弱 很可能出現政權更替

以色列總理：伊朗政權超虛弱 很可能出現政權更替
美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

美官員：川普否決以色列暗殺伊朗最高領袖計畫

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12
以色列士兵在以色列克瑞沙洛外的一處地區駕駛裝甲運兵車。(路透資料照)

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

2025-06-15 07:20
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行