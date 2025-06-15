以色列總理喊話伊朗人民「起義」 猛攻德黑蘭劍指政權更迭

以色列13日對伊朗發動大規模空襲後，引發德黑蘭當局跨夜報復反擊。圖為特拉維夫首都圈城市拉馬干的建築遭飛彈擊中毀損。(歐新社)

以色列 12日深夜開始對伊朗 發動的攻擊，造成伊方多名軍方高層、核子科學家喪命，至少有20名伊朗高階指揮官遭擊斃，近乎團滅，這無疑重創了伊朗的核計畫；許多關注中東局勢的人士越來越認為，以色列此次行動有可能引發更深遠的後果：推翻伊朗的伊斯蘭政府，即「政權更迭」。

中央社引述法新社報導，以色列13日對伊朗發動前所未見的空襲行動後，兩國14日爆發激烈交火，原訂15日舉行的新一輪美國與伊朗核談判也被迫取消。

以色列總理內唐亞胡13日在影片中，表示針對伊朗的行動「將持續數日，直到消除這一威脅為止」，並呼籲伊朗人民起義，挺身對抗他所謂的「邪惡壓迫政權」，以爭取自由，「隨著我們（以色列）達成目標，也為你們（伊朗人民）實現自由鋪路」。他從未將這項威脅的定義限於伊朗核子計畫。

POLITICO資深外交事務記者圖西（Nahal Toosi）在專欄指出，鑑於伊拉克與阿富汗 的前車之鑑，「政權更迭」一詞通常會讓華府與中東地區聞之色變。美國總統川普對此一向極為謹慎，美國政府已表示並未參與，以色列政府則尚未宣布這是他們的官方目標。

儘管如此，從以色列方面對此次襲擊的評論，以及行動範圍涵蓋暗殺伊朗軍方高層官員來看，可以明顯看出，他們並未排除政權更迭的可能性。

以色列有能力自行完成推翻伊朗政權，或至少嚴重削弱伊朗政權的行動，不一定需要美國在攻擊行動上的協助。

這是因為以色列政府認為，真正的危險不僅來自伊朗的核子和軍事基礎設施，而是整個伊朗政權本身。鑑於伊朗領導人長期以來一直威脅要消滅以色列，其中許多人都是極端什葉派伊斯蘭意識形態的狂熱信徒，因此得出這樣的結論並不令人意外。

多位現任和前任美國官員以及分析人士均未排除以色列以政權更迭為目標的可能性。

伊朗僑民向來分歧嚴重，對於改革伊朗政權的希望早已破滅，許多人視此刻為期待已久的時刻。伊朗前王儲禮薩．巴列維（Reza Pahlavi）就呼籲一般伊朗民眾把握時機，並呼籲伊朗安全部隊與教士領導階層決裂。

不過，仍有許多未知數；以色列真的能獨自完成促成政權更迭的行動嗎？軍事分析師普遍認為，以色列需要美國的幫助，才能摧毀伊朗所有核子基礎設施，因為多數深埋地下。但以色列若持續實施暗殺行動，包括鎖定伊朗的政治領袖，政權垮台並非不可能。

伊朗民眾是否會反抗政權仍不明朗。在某些情況下，人們可能會預期出現聚旗效應。但多年來一直關注伊朗的圖西感覺，伊朗人對現政權已極度厭倦，許多人都歡迎外部力量協助推翻。

不過，現任和前任官員警告，即使現在的伊朗政權垮台，也無法確定會有更好的政權取而代之。一個失敗且群龍無首的伊朗國家，可能成為各種新問題的溫床。一個更加軍事化、且毫不掩飾取得核武決心的獨裁政權，也可能上台。