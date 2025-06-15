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一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

伊朗多座核設施受損 國際原子能總署：未見核外洩

編譯中心╱綜合14日電
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國際原子能總署14日表示，以色列空襲伊朗多座核設施，破壞地面區域的電力供應等基礎設施，地下區域則未受波及，未出現核外洩。圖為6月14日衛星圖像顯示，伊朗伊斯法罕的鈾濃縮設施。(路透)
國際原子能總署14日表示，以色列空襲伊朗多座核設施，破壞地面區域的電力供應等基礎設施，地下區域則未受波及，未出現核外洩。圖為6月14日衛星圖像顯示，伊朗伊斯法罕的鈾濃縮設施。(路透)

以色列13日空襲伊朗中部納坦茲的核設施，國際原子能總署（IAEA）14日表示，目前暫時沒有發現伊斯法罕、納坦茲的核設施在攻擊後，出現輻射值升高、核外洩的情況。

國際原子能總署署長葛羅西13日說，伊朗方面確認，納坦茲核設施13日遭以色列襲擊，納坦茲核設施的鈾濃縮廠地面設施在襲擊中被摧毀，目前尚無證據表明納坦茲核設施地下級聯大廳遭物理攻擊，「不過，地下級聯大廳斷電可能已造成此處離心機受損。」目前事態發展令人擔憂。

另據半島電視台報導，以色列對伊朗的核子與軍事設施發動襲擊，造成包括軍方高層與核子科學家喪生，象徵區域緊張局勢顯著升級，並可能重塑德黑蘭當局的核子戰略考量。分析師指出，面對以色列的大規模攻擊，伊朗可能會加快研發核武的腳步。

伊朗改革派與強硬派長期以來爭辯是否與美國達成核協議。國際危機組織（ICG）伊朗問題專家瓦茲（Ali Vaez）表示：「對核子設施發動攻擊的一大隱憂在於，這些挫敗可能促使伊朗重建相關行動，並以更堅定的態度追求核子威懾力。」

戰爭與和平報導研究所（IWPR）中東和北非專案經理、伊朗分析師阿克巴里（Reza H Akbari）指出，這些攻擊很可能證實強硬派的立場，他們認為伊朗與西方談判純屬浪費時間，伊朗永遠無法在軟弱與綏靖的姿態下進行談判。

阿克巴里指出，以色列襲擊伊朗據報早在數月前就已策畫，並獲得美國批准，此舉已破壞短期內任何透過外交解決的可能性。他說：「很難想像，處於伊朗最高領袖哈米尼這種位置的人，在事件發生後不會支持強硬派。」

伊朗過去對外部侵略的威懾主要依賴其自稱的「抵抗軸心」，但黎巴嫩真主黨軍力大幅削弱，阿塞德政權跨台也削弱伊朗以往透過敘利亞向真主黨補給的能力。英國皇家三軍研究所（RUSI）研究區域應對伊朗核子計畫的專家史蒂芬斯（Michael Stephens）表示，美國總統川普正利用伊朗的弱勢，敦促德黑蘭接受放棄核計畫的協議。

史蒂芬斯指出，伊朗真的沒什麼好選擇。他說：「哈米尼要不就是命令談判代表在核子問題上妥協，或者堅持立場，導致更多基地遭襲擊、更多暗殺行動瞄準高層官員。無論如何，如果伊朗決定加速發展核彈，現在要做到這點將會非常困難。」

分析師向半島電視台表示，儘管伊朗的軍事實力較美國和以色列弱，但德黑蘭對放棄核子計畫仍持謹慎態度。國際政策中心（CIP）伊朗專家莫塔扎維（Negar Mortazavi）表示，伊朗官員長期以來一直提及已故利比亞強人領袖格達費的下場。

格達費於2003年同意放棄核武計畫，以換取美國解除制裁，美國卻在8年後支持利比亞爆發的親民主起義，最終演變成武裝叛亂，導致格達費被推翻並遭到殺害。莫塔扎維解釋，伊朗已經注意到利比亞的局勢，不想重蹈覆轍，很可能會退出核子協議，並試圖迅速擴大核子計畫，以回應以色列的持續攻擊。

但她說：「伊朗將以何種速度、何種程度擴大核子計畫，目前尚不清楚。」

伊朗 以色列 真主黨

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