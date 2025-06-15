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杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

最新戰術 偷運無人機入敵境突襲

編譯盧炯燊／綜合報導

先是烏克蘭，再是以色列，都是偷運無人機進入敵境然後施襲，這一幕幕都說明了這是戰爭的一種最新打法。軍事專家指出，從敵方境部發射武器，會迫使對手不僅尋找外來威脅，還要尋找內部威脅，而且來自內部的破壞更巨大。

攻擊型無人機體積小、難以偵測且威力強大，已成為現代戰爭強有力的武器之一。軍事專家表示，長期以來，間諜與秘密行動一直是作戰一部分，現在更配合在敵後製造或部署致命的無人機，是戰爭藝術不斷發展的新戰術。

烏克蘭事先把百多架攜帶爆炸物的無人機偷運到俄羅斯境內，然後在兩個星期前向俄方施襲，擊毀俄41架戰機，包括搭載戰略巡航導彈的戰機，造成高達70億元損失。

以色列也是如此，間諜人員偷運無人機入伊朗境內，不但摧毀伊方的飛彈、攔截彈及防空系統，甚至攻擊核設施，擊殺對方軍方最高層及核專家，造成德黑蘭的損失無可估量。

基於情報保密，關於這次秘密行動的過程細節無法得知。但以色列退役將領、華府近東政策研究所(Institute for Near East Policy)國防戰略專家奧里昂 (Assaf Orion) 指出，「伊朗現在不僅要向外看，還需要向內看」，內部已產生互相猜疑作用。

以色列官員聲稱這次秘密行動是多年努力的成果，總理內唐亞胡13日在全國講話中指出，襲擊的一大亮點是出其不意。

內唐亞胡更將這次秘密攻擊，與去年9月透過裝滿炸藥的傳呼機及對講機，在黎巴嫩襲擊真主黨作了比較。在烏克蘭突襲俄羅斯後，情報專家當時已將其與傳呼機爆炸施襲，解讀為科技如何迅速改變戰爭方式的例子。

不過日內瓦高等研究院伊朗和武器系統分析師薩貝特(Farzan Sabet)認為，「歸根結底無人機只是工具，如何完美使用是取決於精湛戰術及想像力」。

以色列及烏克蘭偷運無人機入境施襲，薩貝特指出，這都是突破無人機技術新用途的界限。

無人機 以色列 烏克蘭

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