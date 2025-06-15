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一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

伊朗失算 沒料到以色列提前動手

編譯茅毅、周辰陽／綜合報導
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紐約時報13日刊登根據六位伊朗高官、兩名伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)成員的採訪報導，指伊朗高階領袖此前以為一旦與美國的核談判失敗，以色列會襲擊伊朗的情況，預先計畫逾一周，結果證明這些領袖嚴重失算。

接近伊朗領導高層的幾位官員說，伊朗高階領袖們根本沒預料到，以色列竟然會在預定15日舉行的美、伊第六輪核談判前就動手。

這些領袖對來自以色列襲擊迫在眉睫的報告、報導或傳聞，視為以色列的宣傳伎倆，旨在施壓伊朗在核談判中對核計畫做出讓步。該報導說，也許就是如此自以為是的心態，才使預先計畫的預防措施遭忽略。

有伊朗官員指稱，以色列發動襲擊前，多位高階軍事指揮官沒進入安全屋，反而待在家中。IRGC航太部隊指揮官哈吉薩達及其參謀更無視不得群聚在同一地點的指令，在德黑蘭的軍事基地開會，於是在以色列襲擊時被一網打盡。

四位伊朗官員說，伊朗政府直至13日晚間才剛開始掌握以色列襲擊造成的戰損，以色列使伊朗大部分的國防能力喪失，摧毀雷達和防空系統，癱瘓伊朗連接其彈道飛彈庫存的管道，重創指揮鏈中的高階人士。

在前述四位官員給紐時記者看的私人簡訊中，有人憤怒互問，「我們的防空系統在哪？」「以色列怎麼能長驅直入，攻擊任何它想襲擊的地方，殺死我們的高階指揮官，我們卻無力阻止？」他們還質疑情報和國防出現重大失誤，導致伊朗未能預見襲擊的到來及損失。

另外，以媒耶路撒冷郵報13日有文章指稱，美國總統川普和以色列總理內唐亞胡兩人，在以色列襲擊前愚弄媒體「唱雙簧」，旨在使伊朗失去戒心，誤以為以色列還不會動手。

該文寫道，外交消息人士證實，全球媒體和以媒都被川、內策畫數月的「障眼法」誤導，例如此前傳出川普不理會內唐亞胡建議而執意與伊朗重啟核談判，也都是騙局的一環。該文章還提到，川普其實並未限制，反而鼓勵內唐亞胡採取行動，他們想凸顯應該歸究的是伊朗，因為遲未達成新版核協議，而非以色列。

伊朗 以色列 川普

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