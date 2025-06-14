我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

以色列關全球使領館 促海外國人填問卷通報所在位置

編譯中心／綜合13日電
以色列與伊朗衝突升高，宣布關閉全球使領館；圖為以色列國旗在德國柏林以色列大使館飄揚。（路透）
以色列與伊朗衝突升高，宣布關閉全球使領館；圖為以色列國旗在德國柏林以色列大使館飄揚。（路透）

以色列稍早空襲伊朗境內多地後，以國外交部13日宣布，以色列在全球各地的使領館將關閉，並建議所有海外國人填寫調查問卷通報所在位置。

「以色列時報」（The Time of Israel）報導，以國外交部發布聲明指出：「以色列駐世界各地的使領館將關閉，不會提供領事服務。」

以色列外交部也建議所有海外國人填寫調查問卷，向外交部通報他們的所在位置和情況。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日襲擊以色列南部，當時以國外交部也曾提供類似的問卷表格，以協調後備役軍人返國。

另外，以色列猛烈轟炸伊朗，襲擊包括核設施和軍事基地等100個目標，並擊斃包括核子科學家和武裝部隊參謀總長在內的高階官員後，世界領袖13日呼籲雙方克制，避免衝突。

中央社引述法新社整理國際間的反應：

美國：伊朗不能擁有核彈

美國總統川普告訴福斯新聞（Fox News），他事前就知道以色列將襲擊伊朗，並表示：「伊朗不能擁有核彈，我們希望重返談判桌。我們拭目以待。」川普還說：「如果伊朗報復，美國已準備好保衛自己和以色列。」

聯合國：雙方克制 避免衝突

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人向以色列與伊朗喊話，敦促雙方「展現最大程度的克制，不惜一切代價避免陷入更深層的衝突，這是區域難以承受的情況」。

中國：深表憂心

中國外交部發言人林劍表示：「中方…對這種行動可能帶來的嚴重後果深表憂心」，並呼籲「有關各方採取行動，促進地區和平穩定，避免緊張局勢進一步升高」。

法國：各方克制 避免局勢升高

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群媒體平台X發文寫道：「我們呼籲各方保持克制，避免任何可能破壞區域穩定的局勢升高。」

哈瑪斯：對區域穩定帶來威脅

哈瑪斯說：「這項侵略行為升高局勢危險性，對區域穩定帶來威脅。」

土耳其：終止侵略行動

土耳其外交部在聲明中說：「以色列必須立即終止可能導致進一步衝突的侵略行動。」

英國：各方退一步 降低緊張局勢

英國首相施凱爾（Keir Starmer）發表聲明說：「這些襲擊的報導令人擔憂，我們敦促各方退一步，降低緊張局勢。局勢升高對區域內任何人都沒好處。」

葉門「青年運動」：挺伊朗發展核計畫

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Huthi）在社群媒體Telegram發文稱，他們支持「伊朗全面合法發展其核計畫的權利」，「我們強烈譴責以色列對伊朗的殘酷侵略，並支持伊朗透過所有可能手段反擊的全面合法權利」。

伊朗 以色列 哈瑪斯

上一則

伊朗認了第3座核設施 聯合國恐恢復制裁

下一則

WSJ：以色列癱瘓伊朗 手段像對付哈瑪斯、真主黨

延伸閱讀

伊朗發射飛彈回擊 以色列7傷 稱攻擊平民逾越紅線

伊朗發射飛彈回擊 以色列7傷 稱攻擊平民逾越紅線
哈瑪斯聲援伊朗：他們為支持巴勒斯坦付出代價

哈瑪斯聲援伊朗：他們為支持巴勒斯坦付出代價
以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼

以色列將向瑞典「環保少女」播哈瑪斯襲擊影片：看清自己支持什麼
美籍老夫妻散步遇到哈瑪斯 以色列軍隊2年後尋回遺體

美籍老夫妻散步遇到哈瑪斯 以色列軍隊2年後尋回遺體

熱門新聞

凱特王妃。（美聯社）

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

2025-06-08 00:19
印航空難唯一生還者拉梅什的座位是在緊靠逃生門的11A（紅圈所示）；圖為失事機型的座位分布圖。（取自SeatGuru）

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

2025-06-12 10:43
1架印度航空波音787夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，消防員在墜毀的飛機現場工作。(美聯社)

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

2025-06-12 06:07
印度航空AI171班機失事。(路透)

印航241死空難唯一生還者影片曝光 為何這個座位救他一命

2025-06-12 20:03
印度航空編號AI171的波音787夢幻客機12日在阿默達巴德機場附近墜毀撞上建築物，機尾懸在受損建築物外。路透

飛來橫禍…印航失事班機撞進醫學院 學生至少5死50人送醫

2025-06-12 09:30
卡普爾檔案照。（路透）

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

2025-06-13 19:12

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差