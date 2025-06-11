巴勒斯坦促哈瑪斯交出武器 籲國際部隊進駐加薩維和

巴勒斯坦民眾10日在加薩走廊南部拉法，運送由人道組織援助的物資。(美聯社)

法國10日宣布，巴勒斯坦 自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯「必須交出武器」，並呼籲部署國際部隊以保護「巴勒斯坦人民」。阿巴斯9日在一封寫給法國總統馬克宏和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)的信中，概述了他認為要結束加薩戰爭、實現中東和平所必須採取的主要步驟。

央廣報導，阿巴斯寫道：「哈瑪斯將不再統治加薩，並且必須移交武器和軍事能力給巴勒斯坦安全部隊。」他並表示「準備邀請阿拉伯和國際部隊進行部署，作為聯合國 安理會授權的穩定/保護任務的一部分。」

阿巴斯在信中表示：「我們準備在明確且具約束力的時間表內，在國際社會的支持、監督和保證下，達成一項和平協議以結束以色列 的占領，並化解所有未解決、最終的地位問題。」他說：「哈瑪斯必須立即釋放所有人質和俘虜。」

馬克宏和穆罕默德‧沙爾曼將於6月稍晚在聯合國總部共同主持會議，討論以色列與巴勒斯坦的「兩國方案」。

對此，法國總統府艾里賽宮發表聲明，對「具體且前所未見的承諾表示歡迎，這展現了朝『兩國方案』邁進的真正意願。」馬克宏曾表示他要承認巴勒斯坦國，但同時也提出一些條件，其中包括哈瑪斯必須「去軍事化」。

阿巴斯在信中重申了他對改革巴勒斯坦自治政府的承諾，並表示將在國際監督下於「一年內」舉行主席選舉和大選。

阿巴斯說：「巴勒斯坦國應該是其領土上唯一的安全提供者，但無意成為一個軍事化國家。」

法國長期以來一直支持「兩國方案」，即使在哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列後也未曾改變立場。不過，法國正式承認巴勒斯坦國將是重大的政策轉折，並可能激怒以色列，後者堅稱這類舉動仍言之過早。

另據路透報導，聯合國9日表示，自三周前以色列解除對加薩走廊的援助封鎖以來，只能向當地提供為數極少的麵粉，但多數援助麵粉都被武裝幫派或飢腸轆轆的巴勒斯坦民眾搶奪一空。

聯合國秘書長副發言人哈克（Fahan Haq）告訴媒體記者，聯合國已透過克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境關卡運送4600噸麵粉進入加薩走廊。這是以色列允許聯合國使用的唯一入口。

根據加薩援助團體估計，需要8000到1萬噸麵粉，才能讓當地的每個家庭都分配到1袋；然而，「多數物資運抵目的地之前就被絕望而飢餓的民眾搶走，有時候武裝幫派也會搶奪物資」。