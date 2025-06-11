瑞典環保少女遭驅逐 怒控以色列「在國際水域綁架我們」

瑞典「環保少女」童貝里被以色列驅逐出境，10日搭機返回歐洲。(路透)

瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）近日乘船闖加薩 ，遭到以色列 驅逐出境。美國總統川普 批評她應該上「情緒管理課」。童貝里10日反擊稱「這世界需要更多年輕的憤怒女性」。

中央社引述法新社報導，童貝里近日與12名倡議人士搭乘救援船前往加薩走廊，盼突破以色列封鎖，完成人道援助，但遭以色列軍方攔截扣押，目前已被以色列驅逐出境。

以色列外交部10日宣布，當天已將童貝里驅逐出境，並在社交平台X上發布她在特拉維夫本古里安機場一班機上照片，表示她經由法國飛往瑞典。

童貝里10日抵達巴黎戴高樂機場後對媒體表示，被驅逐出境前她拒絕簽署一份承認她是非法入境以色列的聲明，指控以色列「在國際水域綁架我們，並且違背我們的意願將我們帶到以色列」。她呼籲立即釋放仍然被扣留在以色列的社運人士。

美國政治新聞媒體Politico報導，川普批評童貝里的加薩援助任務，稱她是既「奇怪」又「憤怒」的人，並建議她應該上情緒管理課。而童貝里被以色列驅逐出境後，在法國巴黎回應說：「我認為這世界需要更多年輕的憤怒女性。」