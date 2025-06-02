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以色列軍方遭控襲加薩物資站 釀31死170傷

編譯高詣軒／綜合報導
加薩南邊拉法市的一處救援物資站附近，1日遭到攻擊，導致至少31人死亡，170人受傷。（美聯社）
加薩南邊拉法市的一處救援物資站附近，1日遭到攻擊，導致至少31人死亡，170人受傷。（美聯社）

加薩走廊公衛當局表示，以色列1日對美國民間團體在當地支持的援助物資分發站附近發動襲擊，至少造成31人身亡，170人受傷。

路透報導，自以色列上月解除對加薩走廊(Gaza Strip)長達近3個月的封鎖後，當地發生一系列事件，凸顯動盪安全局勢使加薩援助工作更為困難，而發生在南部城市拉法(Rafah)的是最新一起的類似攻擊。當時有數千名民眾正要前往到該處領取物資。

中央社報導，醫護人員塔瑞克(Abu Tareq)在拉法附近另一個城市汗尤尼斯(Khan Younis)的納瑟醫院(Nasser Hospital)表示：「有許多罹難者及傷者，很多人受傷。這裡的情況很悲慘。我建議大家不要去援助物資分發站，夠了。」

當地的巴勒斯坦紅新月會(Palestinian Red Crescent)指出，其醫護團隊在拉法一處援助物資收集站附近找到23具巴勒斯坦人遺體，並治療另外23名傷者。總部位於美國的加薩人道主義基金會(Gaza Humanitarian Foundation)負責營運拉法的援助物資分發站。

以色列軍方發布聲明說，正在調查巴勒斯坦人在援助物資分發站遭槍擊的報導，但以軍未獲悉有軍隊開火導致傷亡。

加薩人道主義基金會否認有人在拉法的援助物資分發站附近遇害或受傷，並稱它所有物資分發工作都順利進行。

美聯社則引述幾名目擊者報導，群眾是在距離分發站約1公里處遇襲；有人說，當時砲火來自所有方向，「來自海軍軍艦、戰車和無人機」。

另外，以色列軍方1日證實，已於5月13日擊斃巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的加薩領導人穆罕默德．辛瓦(Mohammad Sinwar)，證實總理尼坦雅胡本周稍早的說法。

路透報導，穆罕默德．辛瓦是以軍本月稍早空襲加薩(Gaza)南部一所醫院時的目標。尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)28日說他已經斃命。穆罕默德．辛瓦是哈瑪斯(Hamas)已故領袖亞雅．辛瓦(Yahya Sinwar)的弟弟。亞雅是2023年10月哈瑪斯攻擊以色列的策畫者。哈瑪斯對此則尚未證實。

哈瑪斯5月31日說，正尋求修改一項美國支持的哈、以60天加薩暫時停火提案，但美國總統中東特使威科夫說，哈瑪斯的回應完全無法接受。

路透報導，哈瑪斯指稱，願釋放10名倖存人質和交還18具人質遺體，交換以色列監獄中的巴勒斯坦囚犯，但重申幾項該團體對終戰的要求，還有以色列已拒絕的從加薩撤軍等幾項條件。哈瑪斯聲明，這次回應旨在達成永久停火、以軍完全撤出加薩、確保加薩人能拿到人道援助。

加薩南邊拉法市的一處救援物資站附近，1日遭到攻擊，導致至少31人死亡，170人受...
加薩南邊拉法市的一處救援物資站附近，1日遭到攻擊，導致至少31人死亡，170人受傷，。等待領取物資的民眾紛紛逃離。（美聯社）

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