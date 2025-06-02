瑞典環保少女童貝里乘船闖加薩 盼送物資救援巴人

瑞典氣候運動倡議人士童貝里（中）為聲援加薩巴勒斯坦人，1日宣布參加運送物資給加薩的船隊。（美聯社）

懸掛人道組織「自由船隊聯盟」(Freedom Flotilla Coalition)旗幟的帆船「瑪德琳號」(Madleen)1日下午從義大利西西里島卡塔尼亞港(Catania)啟航，包括瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)在內的活動人士希望能抵達加薩 走廊海岸，運送援助物資並以此警示國際社會該地的持續人道危機。

美聯社報導，童貝里在行前記者會上哽咽表示：「這樣做是因為無論面臨何種困境，我們都必須繼續努力，因為停止努力的那一刻，就是我們失去人性的那一刻。無論這項任務多麼危險，都遠不及全世界面對現場直播的種族滅絕，卻保持沉默那樣危險。」

5月中旬，以色列 在封鎖加薩近三個月後稍微放寬，允許有限的人道援助進入該地區，但專家警告若沒有更多援助，加薩將面臨飢荒風險。聯合國機構及主要援助組織表示，以色列的限制、法治崩潰及大規模搶劫，使得援助加薩約200萬巴勒斯坦 人變得極其困難。

如果未受阻攔，這些活動人士預計要7天才能到達目的地。這並非童貝里首次嘗試，她原定上個月搭乘該組織的另一艘船「良心號」(Conscience)，結果該船在馬爾他附近的國際水域航行時遭到兩架疑似無人機襲擊。該組織指責以色列需為這起襲擊負責，導致船隻前部受損，童貝里也因此未能如願。