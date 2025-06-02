我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

瑞典環保少女童貝里乘船闖加薩 盼送物資救援巴人

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞典氣候運動倡議人士童貝里（中）為聲援加薩巴勒斯坦人，1日宣布參加運送物資給加薩的船隊。（美聯社）
瑞典氣候運動倡議人士童貝里（中）為聲援加薩巴勒斯坦人，1日宣布參加運送物資給加薩的船隊。（美聯社）

懸掛人道組織「自由船隊聯盟」(Freedom Flotilla Coalition)旗幟的帆船「瑪德琳號」(Madleen)1日下午從義大利西西里島卡塔尼亞港(Catania)啟航，包括瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)在內的活動人士希望能抵達加薩走廊海岸，運送援助物資並以此警示國際社會該地的持續人道危機。

美聯社報導，童貝里在行前記者會上哽咽表示：「這樣做是因為無論面臨何種困境，我們都必須繼續努力，因為停止努力的那一刻，就是我們失去人性的那一刻。無論這項任務多麼危險，都遠不及全世界面對現場直播的種族滅絕，卻保持沉默那樣危險。」

5月中旬，以色列在封鎖加薩近三個月後稍微放寬，允許有限的人道援助進入該地區，但專家警告若沒有更多援助，加薩將面臨飢荒風險。聯合國機構及主要援助組織表示，以色列的限制、法治崩潰及大規模搶劫，使得援助加薩約200萬巴勒斯坦人變得極其困難。

如果未受阻攔，這些活動人士預計要7天才能到達目的地。這並非童貝里首次嘗試，她原定上個月搭乘該組織的另一艘船「良心號」(Conscience)，結果該船在馬爾他附近的國際水域航行時遭到兩架疑似無人機襲擊。該組織指責以色列需為這起襲擊負責，導致船隻前部受損，童貝里也因此未能如願。

瑪德琳號上還有「權力遊戲：冰與火之歌」演員連恩康寧漢(Liam Cunningham)和巴勒斯坦裔的法籍歐洲議會議員哈桑(Rima Hassan)，她因為積極反對以色列攻擊加薩，被禁止入境以色列。一位活動人士阿維拉(Thiago Avila)提到即將舉行的全球性活動，邀請醫師、律師、媒體參與，將於6月中旬從埃及出發，到拉法(Rafah)關口舉行抗議活動。

瑞典氣候運動倡議人士童貝里（中）為聲援加薩巴勒斯坦人，1日宣布參加運送物資給加薩...
瑞典氣候運動倡議人士童貝里（中）為聲援加薩巴勒斯坦人，1日宣布參加運送物資給加薩的船隊。（歐新社）

加薩 以色列 巴勒斯坦

上一則

德國漢堡醫院凌晨惡火 高齡病房3死逾50傷

下一則

以色列軍方遭控襲加薩物資站 釀31死170傷

延伸閱讀

科州挺猶遊行遭扔汽油彈 FBI局長：這是針對性恐攻

科州挺猶遊行遭扔汽油彈 FBI局長：這是針對性恐攻
加薩公衛當局：以色列襲擊物資站附近 增至31死

加薩公衛當局：以色列襲擊物資站附近 增至31死
以哈停火又卡關 哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」

以哈停火又卡關 哈瑪斯提條件遭美拒絕 怒批「無法接受」
以軍襲擊加薩人道物資中心 戰車朝人群開火釀30死115傷

以軍襲擊加薩人道物資中心 戰車朝人群開火釀30死115傷

熱門新聞

2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

爭吵？拌嘴？馬克宏疑遭夫人推臉 總統府稱「鬧著玩」

2025-05-27 00:01

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了