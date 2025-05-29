以色列同意美新停火方案 哈瑪斯：不符要求會再研究

新一輪巴以衝突已持續600天。以色列民眾28日在特拉維夫舉行集會，呼籲以色列政府盡快在加沙實現永久停火，與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成協議。(新華社)

媒體29日引述以色列 官員說法報導，以色列已接受美國特使魏科夫所提出與巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 停火的新方案，但哈瑪斯表示內容不符合要求，但會再研究如何回應。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名以色列官員說，提案內容包括要求哈瑪斯（Hamas）釋放10名活著的人質和18名人質遺體，以及停火60天。這名官員未提供有關展開談判以永久結束戰爭的細節，然而這是哈瑪斯一大要求，以色列先前拒絕接受。

與此同時，根據哈瑪斯政治局成員奈姆（Bassem Naim）說法，哈瑪斯表示，最新的架構來自以色列，「並未回應我們人民任何要求，其中最重要的是停止戰爭和饑荒」。

他在臉書（Facebook）上還說：「儘管如此，鑒於我們的人民正遭受種族滅絕，哈瑪斯領導層本著對全民的高度責任感，正研究如何回應這項提案。」

一名哈瑪斯高階官員透露，哈瑪斯對魏科夫（Steve Witkoff）最新提案提出3點反駁。

這名官員告訴CNN，哈瑪斯將同意釋放人質並按照美國提議停火60天，但他們希望美國保證針對永久停火的談判將會持續下去，並且60天後不會戰火再起。

其次，哈瑪斯希望透過聯合國管道運作人道援助。最後，他們希望以色列國防軍（IDF）撤回到今年3月2日以色列恢復軍事行動前的據點。

另一位知悉哈瑪斯對立提案的人士證實上述3點。

根據以色列「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）說法，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天稍早告訴人質家屬，他已接受魏科夫的提案。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）29日在簡報會上證實「特使魏科夫和總統向哈瑪斯提出一份獲得以色列支持的停火方案」且相關談判仍在進行中。

中央社引述法新社報導，一名親近哈瑪斯的消息人士說，新版提案被認為比舊版還差 ，因為舊版「包括美國關於永久停火談判的承諾」。

兩名知悉談判狀況的消息人士說，新提案包括停火60天，可能延長至70天，以及哈瑪斯在首週釋放10名活著的人質和9具遺體，以換取以色列釋放巴勒斯坦囚犯。