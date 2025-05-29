200萬加薩人餓11周瘋搶物資 以軍鳴槍民眾奔逃1死48傷

加薩最年輕的「微笑救人」少女網紅雅昆生前常為難民物資奔走，近日遭以軍炸死。（取材自Instagram）

由於以色列 長達11周的人道援助封鎖，讓超過200萬加薩 居民陷入饑荒與嚴重人道危機。聯合國一名高階官員28日說，在加薩的一個新設援助物資分發中心因民眾瘋搶出現混亂，以軍士兵鳴槍示警，導致民眾恐慌奔逃，造成至少1人死亡、48人受傷。以軍則稱，士兵在中心外圍區域鳴槍示警後「已控制住局勢」。

綜合路透、美聯社報導，數千名巴勒斯坦 人27日湧入由美國支持的加薩人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation , GHF）營運的一座援助中心，這是以色列繞過聯合國所實施的新援助分發系統。

這次事件發生在加薩走廊南部的拉法（Rafah），以色列3月2日對加薩採取全面援助物資封鎖措施，導致當地出現嚴重糧食和醫藥短缺，直到幾天前才部分解除禁令。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）巴勒斯坦被占領土辦事處主任桑海（Ajith Sunghay）表示，「大多數傷者是因為槍傷造成」，根據他掌握的資訊，「是以色列國防軍（IDF）開的槍」。

桑海還說：「我們正在嘗試，確認這些人具體發生了什麼事情。」他指的是傷者的嚴重程度。

以色列軍方說，「部隊在物資分發中心建物外區域鳴槍示警」，並已重新「控制情勢」。

聯合國和國際援助機構已說，他們不會與加薩人道基金會合作，因為基金會被指控在沒有巴勒斯坦人參與的情況下與以色列合作。

據另衛報報導，年僅11歲、被譽為「加薩最年輕網紅」的雅昆．哈瑪德（Yaqueen Hammad）日前在加薩中部代爾拜萊赫（Deir al-Balah）遭砲擊中喪命，引發各界哀悼。

雅昆生前活躍於人道救援，與人道組織Ouena合作，常與哥哥穆罕默德（Mohamed Hammad）一同前往難民營與避難所，分送食物、衣物和玩具，也拍攝影片分享戰區生存技巧，例如如何在無瓦斯條件下煮飯。

以色列總理內唐亞胡28日則說，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩的領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammad Sinwar）已遭以軍消滅。

穆罕默德．辛瓦是去年10月繼其兄長亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）之後出任哈瑪斯加薩領袖；當月亞雅．辛瓦於加薩逃亡，最終在一場交火中遭以軍擊殺。

以色列媒體14日就曾引述安全官員報導，他們認為穆罕默德．辛瓦已死於13日的空襲。內唐亞胡21日也曾說，穆罕默德．辛瓦可能已遭以軍殺死。