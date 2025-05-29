我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克告別DOGE：剛對川普預算法案表達失望 將回歸本業特斯拉

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

200萬加薩人餓11周瘋搶物資 以軍鳴槍民眾奔逃1死48傷

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加薩最年輕的「微笑救人」少女網紅雅昆生前常為難民物資奔走，近日遭以軍炸死。（取材自Instagram）
加薩最年輕的「微笑救人」少女網紅雅昆生前常為難民物資奔走，近日遭以軍炸死。（取材自Instagram）

由於以色列長達11周的人道援助封鎖，讓超過200萬加薩居民陷入饑荒與嚴重人道危機。聯合國一名高階官員28日說，在加薩的一個新設援助物資分發中心因民眾瘋搶出現混亂，以軍士兵鳴槍示警，導致民眾恐慌奔逃，造成至少1人死亡、48人受傷。以軍則稱，士兵在中心外圍區域鳴槍示警後「已控制住局勢」。

綜合路透、美聯社報導，數千名巴勒斯坦人27日湧入由美國支持的加薩人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation , GHF）營運的一座援助中心，這是以色列繞過聯合國所實施的新援助分發系統。

這次事件發生在加薩走廊南部的拉法（Rafah），以色列3月2日對加薩採取全面援助物資封鎖措施，導致當地出現嚴重糧食和醫藥短缺，直到幾天前才部分解除禁令。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）巴勒斯坦被占領土辦事處主任桑海（Ajith Sunghay）表示，「大多數傷者是因為槍傷造成」，根據他掌握的資訊，「是以色列國防軍（IDF）開的槍」。

桑海還說：「我們正在嘗試，確認這些人具體發生了什麼事情。」他指的是傷者的嚴重程度。

以色列軍方說，「部隊在物資分發中心建物外區域鳴槍示警」，並已重新「控制情勢」。

聯合國和國際援助機構已說，他們不會與加薩人道基金會合作，因為基金會被指控在沒有巴勒斯坦人參與的情況下與以色列合作。

據另衛報報導，年僅11歲、被譽為「加薩最年輕網紅」的雅昆．哈瑪德（Yaqueen Hammad）日前在加薩中部代爾拜萊赫（Deir al-Balah）遭砲擊中喪命，引發各界哀悼。

雅昆生前活躍於人道救援，與人道組織Ouena合作，常與哥哥穆罕默德（Mohamed Hammad）一同前往難民營與避難所，分送食物、衣物和玩具，也拍攝影片分享戰區生存技巧，例如如何在無瓦斯條件下煮飯。

以色列總理內唐亞胡28日則說，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩的領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammad Sinwar）已遭以軍消滅。

穆罕默德．辛瓦是去年10月繼其兄長亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）之後出任哈瑪斯加薩領袖；當月亞雅．辛瓦於加薩逃亡，最終在一場交火中遭以軍擊殺。

以色列媒體14日就曾引述安全官員報導，他們認為穆罕默德．辛瓦已死於13日的空襲。內唐亞胡21日也曾說，穆罕默德．辛瓦可能已遭以軍殺死。

加薩最年輕的「微笑救人」少女網紅雅昆生前常為難民物資奔走，近日遭以軍炸死。（取材...
加薩最年輕的「微笑救人」少女網紅雅昆生前常為難民物資奔走，近日遭以軍炸死。（取材自Instagram）
27日在加薩走廊南部的拉法（Rafah），巴勒斯坦人搬運由美國支持的加薩人道基金...
27日在加薩走廊南部的拉法（Rafah），巴勒斯坦人搬運由美國支持的加薩人道基金會運送裝有食品和援助包裹的箱子。（美聯社）

加薩 以色列 巴勒斯坦

上一則

韓總統辯論扯女性私處 李俊錫挨轟後為「筷子說」道歉

延伸閱讀

內唐亞胡證實 哈瑪斯加薩領袖遭擊殺

內唐亞胡證實 哈瑪斯加薩領袖遭擊殺
川普警告以色列勿破壞美伊核談判 內唐亞胡恐無視美方發動突襲

川普警告以色列勿破壞美伊核談判 內唐亞胡恐無視美方發動突襲
傳哈瑪斯同意美國提議加薩停火條件 以色列駁斥

傳哈瑪斯同意美國提議加薩停火條件 以色列駁斥
以軍控加薩77%？200萬巴人擠1/4狹地 傳美要求推遲地面行動

以軍控加薩77%？200萬巴人擠1/4狹地 傳美要求推遲地面行動

熱門新聞

隨著人口老化趨勢越來越明顯，獨居老人已成為常見的社會現象。(示意圖／AI生成)

65歲獨居父退休愛園藝享清閒？ 兒半年後返家一幕揪心

2025-05-24 20:40
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。(美聯社)

誰下的毒手？美第一夫人青銅雕像遭支解…只剩雙腳

2025-05-23 02:00
2025年世界小姐的參賽選手在印度Charminar古蹟前合影留念。（美聯社）

英國佳麗退出「世界小姐」選美 怒轟印度主辦方：像妓女

2025-05-27 12:51
日本真子公主傳出已在美國低調產子，與夫婿小室圭推嬰兒車外出畫面曝光；圖為2019年10月22日，真子公主於皇居出席儀式。（路透）

日本真子公主傳在美低調產子 與夫推嬰兒車外出

2025-05-23 02:19
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日通話，普亭承諾接下來幾天內將擬定並提出「和平備忘錄」，但美方超過一周尚未收到。(路透)

川普怒嗆普亭玩火 俄方不吃這套：你該擔心別的事

2025-05-27 20:07

超人氣

更多 >
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」

用太多會中毒 咖啡渣做植物堆肥「避開這一處」
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃