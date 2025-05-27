以軍控制77%加薩 駁斥美國的停火提案

以軍26日正在以色列和加薩邊界附近集結待命，可見多輛戰車及裝甲車。（美聯社）

以軍25日指稱，目標在兩個月內奪占75%的加薩 走廊，作為以軍對巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯最新攻勢的一環。

一位接近哈瑪斯的巴勒斯坦官員26日向路透聲稱，哈瑪斯已同意美國總統中東特使威科夫(Steve Witkoff)透過中間人轉交的加薩停火提案，包括分兩批釋放10名還倖存的以色列 人質來交換以、哈停火70天，還有部分以軍撤離加薩，期間將持續談判，以達成永久停火。

但一名以色列官員駁斥這項提議，還說任何負責任的政府都不會接受這樣的協議，並否認此提案內容與威科夫提議相符的說法。

路透26日則引述加薩的媒體辦公室報導，以軍藉由地面部隊、疏散令及轟炸，迫使加薩居民撤離家園，控制範圍「已達約77%」。

華爾街日報25日也報導，以軍最快26日推出一項獲美國支持的新援助發放計畫。以色列官員表示，軍方已在南加薩建立三處設施，另一處在中加薩，將由數百個美國承包商負責向加薩的巴勒斯坦人發送物資。

屆時每個巴勒斯坦家庭必須派一名代表，每五天到其中一處設施領取援助包裹。聯合國與援助組織則拒絕參與此一計畫，理由是要求巴人穿越戰區來取得食物太危險，且違反這些組織秉持的中立原則，因為援助仍將由以方掌控。

以色列封鎖所有物資進入加薩兩個多月，造成食物、燃料與藥品嚴重短缺，才開始允許少量援助物資進入加薩。以色列總理內唐亞胡表明，新一輪攻勢將包括占領加薩和控制土地。目標是迫使哈瑪斯釋放剩餘人質、解除武裝，並使其殘存的領導高層離開加薩。

加薩民防局說，以軍26日空襲加薩市，導致至少52人喪生，其中36人死於該市的「賈賈維學校」內，很多是孩童，該校在加薩戰爭爆發後，就改為避難收容所。以軍則聲稱校內窩藏「重要恐怖分子」。

另外，歐洲與阿拉伯國家25日在西班牙馬德里舉行「馬德里集團」第五次正式會談，敦促以色列停止攻勢。西班牙外長阿爾巴雷斯在會前表明，為了停止加薩戰爭，國際社會應考慮制裁以色列；人道援助必須大量、不受阻礙、保持中立地進入加薩；誰能吃飯、誰不能，不是以色列說了算。