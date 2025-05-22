傳以色列將攻擊伊朗核設施 國際油金雙漲

美國媒體報導，根據美方獲得的新情報，以色列正在進行打擊伊朗核設施的軍事準備。圖為以色列16日空襲加薩。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）報導，根據美方獲得的新情報顯示，以色列 正在進行打擊伊朗 核設施的軍事準備，包括調動空射彈藥及空中演習，目前尚不清楚以國領袖是否已經做出最終決定，而美方內部對於以色列是否執行攻擊的可能性仍存在分歧。

一名知悉相關情報的消息人士告訴CNN，近幾個月以來，以色列對伊朗核設施發動攻擊的可能性「已經大幅上升」。該人士補充，若美國與伊朗達成的協議未能清除伊朗所有的濃縮鈾，以色列發動攻擊的可能性將進一步上升。

CNN指出，這項新情報是根據以色列高層官員的公開與私下談話、被截獲的以色列通訊內容，以及觀察到的以色列軍事行動進行綜合判斷，這些跡象可能顯示一次即將發動的攻擊。

CNN引述兩名消息人士指出，美方觀察到的以色列軍事準備行動包括調動空射彈藥，以及完成一項空中演習。

美國正在和伊朗進行核子談判，川普總統上周曾表示，一項將避免伊朗核設施遭受軍事襲擊的協議「接近達成」，「我們不會在伊朗製造放射落塵，沒有這麼做的必要」。

不過伊朗最高領袖哈米尼20日稍早表示，美國要求德黑蘭停止鈾濃縮的主張「過分且荒謬」，並懷疑新核子協議談判是否能成功。

國際油價21日開高走高，金價 也同步上揚，主要是受地緣政治緊張局勢再起帶動。

上周以來，由於美伊限核談判消息反覆，油價走勢動盪不定。若談判達成協議，可能會使更多伊朗原油重新流入市場，投資人本來就已經預期今年市場會供過於求。但若以色列真的對伊朗發動攻擊，將會使美伊談判更難產生任何進展，也將會為中東地區增添更多動盪，衝擊石油供應。該區供應全世界約三分之一原油。

西太平洋銀行大宗商品和碳研究主管雷尼說：「這是目前為止最清楚跡象，關於這場美伊核談判的風險有多高，以及如果伊朗堅持維持其商業核能力，以色列可能會竭盡全力阻止。」

國際信評機構穆迪上周五宣布摘除美國AAA頂級主權信評，已帶動金價走高，因為這重新引發對美國預算赤字不斷擴大的擔憂，使部分投資人尋求避險。美元貶值也讓金價獲得支撐，因為這將使其他貨幣買家可更低價購買黃金。CNN的報導又更進一步推升避險需求。