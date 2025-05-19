哈瑪斯軍事領袖遺體 加薩南部地道尋獲
以色列時報18日引述沙烏地阿拉伯哈達斯電視台報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯旗下軍事支派的領袖穆罕默德辛瓦（Muhammad Sinwar），遺體已在加薩南部甘尤尼斯的一處地道尋獲。以軍上周鎖定穆罕默德辛瓦對該地發動襲擊。
該報導稱，穆罕默德辛瓦的10名幕僚遺體也與他一起被發現。以色列尚未證實穆罕默德辛瓦的死訊。
以軍13日鎖定襲擊甘尤尼斯「歐洲醫院」下方的地下指揮設施，據信穆罕默德辛瓦當時藏身在此。以軍隨後對該地區進行多次轟炸，顯然是為了阻止任何人接近該地道。
路透報導，穆罕默德辛瓦可能死亡的消息，可能讓目前的加薩停火會談更複雜。埃及、卡達的調停人員17日在美國支持下，展開新一輪以哈間接停火會談；但會談消息人士說，至今沒有突破。
穆罕默德辛瓦是前加薩哈瑪斯首領葉海亞辛瓦(Yahya Sinwar)的弟弟，而葉海亞在去年10 月，在加薩南部被以色列國防軍的突擊隊殺害。
另外還有報導稱，他的另一位兄弟扎卡里亞辛瓦 (Zakaria Sinwar)，也在17日晚間的以色列空襲中喪生。
哈瑪斯尚未證實此事，其控制的衛生部報告稱，以色列的襲擊造成16人死亡，70多人受傷，但沒有提到穆罕默德辛瓦是否在傷亡人員之列。
沙烏地阿拉伯電視台Al-Hadath的報導則是說，穆罕默德辛瓦與他的10名助手，都在同一地點被炸死，他們的遺體是一起被找到的。
報導還提到，哈瑪斯的分支部隊「拉法旅」(Rafah Brigade)，其指揮官沙巴納(Mohammad Shabana)也在空襲中死亡。
以色列完全尚未證實是否成功擊殺了穆罕默德辛瓦與沙巴納，不過以色列國防部長卡茨(Israel Katz)，對外交和國防委員會表示，他認為辛瓦弟已在上周喪生。
卡茨表示：「雖然沒有官方確認，但種種跡象表明，穆罕默德辛瓦已被消滅。」
上一則
范斯用宗教觀念捍衛「美國優先」 新教宗認愛無等級
下一則
FB留言