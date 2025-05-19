哈瑪斯軍事領袖遺體 加薩南部地道尋獲

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯旗下軍事支派的領袖辛瓦乘車通過地下隧道。(取材自X平台)

以色列 時報18日引述沙烏地阿拉伯哈達斯電視台報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 旗下軍事支派的領袖穆罕默德辛瓦（Muhammad Sinwar），遺體已在加薩 南部甘尤尼斯的一處地道尋獲。以軍上周鎖定穆罕默德辛瓦對該地發動襲擊。

該報導稱，穆罕默德辛瓦的10名幕僚遺體也與他一起被發現。以色列尚未證實穆罕默德辛瓦的死訊。

以軍13日鎖定襲擊甘尤尼斯「歐洲醫院」下方的地下指揮設施，據信穆罕默德辛瓦當時藏身在此。以軍隨後對該地區進行多次轟炸，顯然是為了阻止任何人接近該地道。

路透報導，穆罕默德辛瓦可能死亡的消息，可能讓目前的加薩停火會談更複雜。埃及、卡達的調停人員17日在美國支持下，展開新一輪以哈間接停火會談；但會談消息人士說，至今沒有突破。

穆罕默德辛瓦是前加薩哈瑪斯首領葉海亞辛瓦(Yahya Sinwar)的弟弟，而葉海亞在去年10 月，在加薩南部被以色列國防軍的突擊隊殺害。

另外還有報導稱，他的另一位兄弟扎卡里亞辛瓦 (Zakaria Sinwar)，也在17日晚間的以色列空襲中喪生。

哈瑪斯尚未證實此事，其控制的衛生部報告稱，以色列的襲擊造成16人死亡，70多人受傷，但沒有提到穆罕默德辛瓦是否在傷亡人員之列。

沙烏地阿拉伯電視台Al-Hadath的報導則是說，穆罕默德辛瓦與他的10名助手，都在同一地點被炸死，他們的遺體是一起被找到的。

報導還提到，哈瑪斯的分支部隊「拉法旅」(Rafah Brigade)，其指揮官沙巴納(Mohammad Shabana)也在空襲中死亡。

以色列完全尚未證實是否成功擊殺了穆罕默德辛瓦與沙巴納，不過以色列國防部長卡茨(Israel Katz)，對外交和國防委員會表示，他認為辛瓦弟已在上周喪生。

卡茨表示：「雖然沒有官方確認，但種種跡象表明，穆罕默德辛瓦已被消滅。」