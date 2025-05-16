我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵分析：從喬州實例看白卡祭出工作規定能否節省預算

紐約布碌崙86街遊民所涉偽造石棉報告 遭勒令停工

魯比歐：美憂心加薩局勢 對替代援助方案持開放態度

中央社土耳其安塔利亞15日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐。路透

針對美國和以色列支持的援助加薩計畫遭受嚴厲批評，美國國務卿魯比歐今天表示，他對任何提供新援助的構想持開放態度，並對加薩走廊人道主義情況表達憂心。

美國支持的加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）昨天表示，將從5月底開始在巴勒斯坦發放人道救援物資，計劃於最初90天內提供近3億份餐點。

不過，外界對於自2月以來總部設在瑞士日內瓦（Geneva）的這個基金會所知有限。

以色列已切斷對加薩走廊（Gaza Strip）的糧食和其他人道物資供應超過2個月。

針對加薩面臨饑荒和糧食危機，魯比歐（Marco Rubio）在土耳其安塔利亞（Antalya）接受媒體訪問時說：「我們對那裡（加薩）的人道主義情況深感憂心。我聽到對這項（援助）計畫的批評。如果有人能提出更好的方案，我們對此抱持開放態度。我們支持所有能取得的援助，不會讓哈瑪斯（Hamas）從人民手中偷走走。」

魯比歐也說，他已和以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通電話討論加薩局勢；目前美國總統川普（Donald Trump）正在造訪中東地區。

內唐亞胡矢言展開新一輪攻勢，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯。哈瑪斯在2023年10月7日對以色列發動該國史上最致命的攻擊，隨後引發加薩戰爭。

魯比歐強調，美國與內唐亞胡都希望消滅哈瑪斯。

加薩 哈瑪斯 魯比歐

上一則

快看世界／今日你應知道5件事

延伸閱讀

加薩遇襲120死 哈瑪斯：人道救援是談判最低要求

加薩遇襲120死 哈瑪斯：人道救援是談判最低要求
魯比歐：北約6月峰會前 須同意國防支出占GDP 5%

魯比歐：北約6月峰會前 須同意國防支出占GDP 5%
魯比歐兼任國安顧問 著手改造國家安全會議 縮減規模

魯比歐兼任國安顧問 著手改造國家安全會議 縮減規模
魯比歐：對俄烏談判不抱期望 敘盼與以邁向和平

魯比歐：對俄烏談判不抱期望 敘盼與以邁向和平

熱門新聞

中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
印度防空系統在印度和巴基斯坦宣布停火後在查摩市上空攔截到發射物。(路透)

川普促印巴停火後僅數小時 喀什米爾爆炸停電 印方氣壞

2025-05-10 13:34
凱特王妃。（路透社）

凱特「白色洋裝＋香奈兒包」展仙氣 王妃同款項鏈秒殺

2025-05-09 20:09

超人氣

更多 >
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元

這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元
加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧
坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員