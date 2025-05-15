以色列封鎖物資逾2個月 加薩1/4面臨饑荒 6月嬰剩2.5kg

一名巴勒斯坦兒童日前在加薩走廊南部汗尤尼斯的社區廚房，獲取捐贈的食物。(美聯社)

以色列 已全面封鎖援助進入加薩 超過兩個月，糧食安全監測機構日前警告，加薩正面臨「全面性嚴重飢荒風險」，22%的人口即將面臨人道「災難」；世界醫生組織更指責，以色列將飢荒做為針對巴勒斯坦人民的「無情戰爭武器」。

以色列在3月2日全面封鎖援助進入加薩。針對以色列無情無理封鎖的抗議聲浪日益高漲。

由聯合國 和非政府組織支持的「綜合糧食安全階段分類」（IPC）報告中指出，加薩近240萬人口中，已有22%面臨迫在眉睫的人道主義災難，如情況持續到9月，加薩全民將面臨「糟到不可收拾」的糧食危機。該報告指出，自上一次在2024年10月的評估以來，加薩的糧食安全情況出現了「重大惡化」。

報告說：「人們生存必需物資，有部分已全部耗盡，其他所剩無幾，也將在未來幾周內完全耗盡。加薩全體人口正面臨嚴重的糧食不安全狀況，50萬人正面臨完全飢餓中。」

報告制定一項五級飢荒預警系統。從4月1日至5月10日間，加薩有24.4萬人處於最危急的糧食安全狀況，即最高級第五級「災難飢荒」；另有92.5萬人被列為第四級「緊急情況」。

聯合國糧食及農業組織（FAO）也警告，加薩農業已瀕臨徹底崩潰。

衛報日前刊出加薩一名六個月女嬰希瓦的故事，她一出生就得面對戰爭與飢餓，體重僅2.5公斤，但一家人眼前除了要面對以軍襲擊，還面臨食物與水取得的問題。她的23歲母親納茲瓦直言，「（希瓦）瘦得不自然，她這個年紀的孩子體重應該要六公斤以上」。

另外還有一名五歲男童拉卡，瘦到背部一根根骨頭清晰可見，雙頰明顯凹陷，像是骷髏一樣。

聯合國世界糧食計畫署執行主任麥凱恩表示：「加薩有數不清的家庭都在挨餓中，眼巴巴看著所需糧食堆積在邊界進不來。」麥凱恩呼籲立即採取行動，避免加薩巴勒斯坦人遭受「滅絕」。