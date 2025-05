內唐亞胡出兵哈瑪斯絕不停戰 這些明星斥責「種族滅絕」

以色列總理內唐亞胡。(新華社)

以色列總理內唐亞胡辦公室13日在聲明中表示,以軍將於數日內「竭盡全力」進入加薩 走廊;內唐亞胡表示,這意味擊潰哈瑪斯,「無論如何絕不會停止戰爭」。

中央社引述法新社報導,內唐亞胡指出:「數日內,我們將會竭盡全力進入(加薩走廊)以結束軍事行動,結束軍事行動意味著擊潰(巴勒斯坦 伊斯蘭主義運動組織)哈瑪斯、這意味著摧毀哈瑪斯。」「我們無論如何絕不會停止戰爭。可能會暫時停火,但是我們會進行到底。」

另外,內唐亞胡12日表示,他的政府正致力找到可能願意接納加薩走廊巴勒斯坦人的國家。

根據聲明,他昨天在辦公室接見於軍事行動期間受傷的士兵時告訴他們:「我們已經設置一個能夠准許他們(指加薩居民)離開的行政部門,必須有國家願意接納他們。我們現在正致力於此。」聲明並表示,內唐亞胡估計,一旦對巴勒斯坦人提供這個選項,「超過50%的人會離開」。

另一方面,好萊塢明星李察吉爾(Richard Gere)和蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)等350多位電影界人士12日發表公開信,譴責加薩的「種族滅絕」。

這封由多個親巴勒斯坦活躍團體發起、並發表在法國「解放報」(Liberation)和美國「綜藝」」(Variety)周刊的公開信寫道:「加薩發生種族滅絕時,我們不能保持沉默。」

連署人包括西班牙名導阿莫多瓦(Pedro Almodóvar)和曾勇奪坎城影展 金棕櫚獎的瑞典導演魯本奧斯倫(Ruben Ostlund),他們譴責加薩攝影記者哈蘇納 (Fatima Hassouna)之死。

時年25歲的哈蘇納是紀錄片Put Your Soul on Your Hand and Walk的主角,該片由伊朗導演法爾西(Sepideh Farsi)執導,將於15日在坎城影展首映。法爾西呼籲坎城影展主辦單位,譴責以色列對加薩這塊飽受摧殘的巴勒斯坦領土的持續轟炸。