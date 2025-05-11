一個要談一個要打 川普、內唐亞胡對伊朗態度分歧陷緊張

外傳川普總統又因加薩之事，與以色列總理內唐亞胡，鬧意見不同。圖為上月7日川普總統在白宮歡迎到訪的內胡亞胡。(美聯社)

國家廣播公司新聞網(NBC News)11日報導，川普 總統與以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)對伊朗 、加薩問題看法漸行漸遠，使得兩人之間關係陷入緊張；消息人士說，以色列擔心川普可能與伊朗達成協議。

川普今年1月上台時，與內唐亞胡對於加薩戰爭、伊朗進犯等問題看法一致。川普取消拜登政府對於提供以色列大型炸彈的限制，鼓勵在加薩對抗哈瑪斯組織(Hamas)的以色列軍隊要「完成任務」。

兩名美國官員、兩名中東外交官及兩名知情人士說，川普與內唐亞胡關係最近幾周由於意見分歧而關係趨於緊張。內唐亞胡認為有機會終於可以消滅伊朗核武設施，川普卻認為可以跟伊朗達成協議，消除伊朗取得核子武氣的威脅。以色列對加薩(Gaza)地區發動新一波攻擊之際，川普呼籲停火並推動將戰爭結束後的加薩改造成為「中東的蔚藍海岸」(Riviera of the Middle East)的開發計畫。

川普下令美軍停止空襲伊朗撐腰的葉門民兵組織「青年運動」(Houthi)之後，內唐亞胡驚訝之餘表示，以色列會想辦法自我防衛。

消息人士說，光是過去一周裡，川普公開發言就兩度惹怒內唐亞胡。特別讓內唐亞胡覺得不滿的是，川普7日說尚未決定是否允許伊朗透過正在交涉的談判獲准進行鈾濃縮。內唐亞胡高級顧問德默爾(Ron Dermer)8日與川普中東特使威科夫(Steve Witkoff)在白宮開會時，轉達了內唐亞胡的意見。

知情人士表示，川普曾私下表示，以色列在加薩地區發動新一波攻擊其實無濟於事，只會讓重建計畫變得更為滯礙難行。中東外交官說，美國正在促成以色列與哈瑪斯達成停火協議，德默爾本周在白宮與威科夫見面時將有進一步討論。

報導指出，川普對伊朗的態度與內唐亞胡截然不同，內唐亞胡數周以來對於川普不願支持以色列軍隊攻擊伊朗核子設施感到非常氣餒。