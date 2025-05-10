印度控巴基斯坦彈襲「拿客機當盾牌」 交戰已逾50人亡

印巴局勢緊張，巴基斯坦一名官員9日在卡拉奇港站崗。(歐新社)

印度 與巴基斯坦 武裝衝突持續，雙方互相指責對方襲擊。印度軍方稱，巴基斯坦武裝部隊從8日晚間至9日凌晨使用無人機，沿著印度西部邊境 發動「多次攻擊」，並襲擊了至少三個印度軍事基地；而巴基斯坦外交部9日否認印度的指控，指責印度的「魯莽行為使兩個擁核國家瀕臨發生重大衝突」。

港媒大公報報導， 巴基斯坦安全部門消息人士稱，巴基斯坦軍隊在過去兩天已擊落77架印度無人機。截至9日，雙方高強度對抗已造成超過50人死亡。

另據中央社報導，印度軍方表示，巴基斯坦8、9兩日出動超過300架無人機多次侵犯印度領空，意圖攻擊軍事設施，7日以飛彈、無人機襲擊印度時，甚至未關閉領空，是以民航機當盾牌進行攻擊。印度軍方人員表示，這樣大規模從空中入侵，可能是為了測試印度的防空系統，並蒐集相關情報，印度武裝部隊已用不同方式擊落對方多架無人機。

印度軍方還提到，巴基斯坦還沿印巴控制線以大口徑火砲攻擊印度，造成印軍人員傷亡，但他們也在印度的砲火回擊中，有重大的損失。

古瑞希是印軍指揮官之一，她在記者會中，拿根據航班追蹤應用程式Flightradar24資料做的圖卡對媒體說明。古瑞希表示，巴基斯坦不負責任的行為再次暴露無遺，因為他們7日晚間發動一波襲擊，在飛彈、無人機齊發時，並未關閉領空，這是在用民航機做盾牌，「因為他們知道，一但襲擊印度，印度防空系統會迅速做出回應。」