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廣發徵召令後 …以色列內閣批准計畫 擬拿下加薩全境

編譯高詣軒／綜合報導
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以色列聲稱已批准全面進攻加薩，將移出現有居民。圖為加薩的難民營。（歐新社）
以色列聲稱已批准全面進攻加薩，將移出現有居民。圖為加薩的難民營。（歐新社）

美聯社引述兩名以色列官員報導，以色列政府5日批准計畫，將拿下加薩走廊全境並在未確定時間內留駐加薩。以色列內閣成員批准該計畫前數小時，以軍首長才說，軍方正在徵召數以萬計的後備軍人。

美聯社說，前述計畫若實施，將大幅擴大以軍在加薩行動，也很可能招致猛烈國際反彈；以色列已奪取大片加薩領土，現在控制加薩約一半地區。

以國官員說，該項新計畫意在幫助以色列達成戰爭目標，包括擊敗巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯和解救受困加薩的人質；該計畫也會驅使大量巴勒斯坦人移往加薩南部，預計將加劇既有的嚴峻人道危機。

以哈雙方1月曾達成停火，但3月破局，其後以色列對加薩發動猛烈襲擊，加薩衛生部表示造成近2500人喪命。該次停火結束前，以色列中斷一切對加薩人道援助，被認為引發開戰近19個月來最嚴重人道危機。

以色列官員說，前述計畫涵蓋「拿下加薩走廊並持有領土」；此外也設法防止哈瑪斯分發人道援助，聲稱這會強化哈瑪斯在加薩的統治。該計畫也包括對哈瑪斯相關目標實施強有力襲擊。一名以國官員說，此項計畫將逐步實施。

以國官員也說，以方正就美國總統川普接管加薩並遷移其人口的計畫，與許多國家接觸；以方稱之為「自願移民」，但已引發以國在歐洲和阿拉伯世界的盟友譴責。

加薩 以色列 哈瑪斯

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