葉門叛軍飛彈落以色列機場附近 以國防長矢言反擊

一枚從葉門發射的飛彈今天落在以色列主要國際機場「班古里昂機場」附近，一度中斷班古里昂機場的運作。(擷自YouTube@Times News)

一枚從葉門發射的飛彈今天落在以色列 主要國際機場「班古里昂機場」附近，目前未傳出重大傷亡消息。以色列國防部長卡茲矢言要強力反擊，葉門叛軍青年運動已承認發射飛彈。

路透報導，機場當局指出，這枚拋射體落在班古里昂機場（Ben Gurion Airport）第3航廈停車場附近的道路上。

這起事件一度中斷班古里昂機場的運作，不過機場當局表示，航班目前已恢復起降。

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以色列救護部門提到，目前沒有人員重傷的通報消息，受到輕傷的1名男子和1位女子已經送醫，另有2人因出現恐慌而在現場接受治療。

法新社報導，以色列防長卡茲（Israel Katz）今天透過聲明警告，以方將強力回擊，「任何打擊我們的人，我們會7倍奉還」。

以色列軍方稍早聲明寫道：「多次嘗試攔截從葉門發射的飛彈，在班古里昂機場區域發現一墜落物。」

以色列第2大城特拉維夫（Tel Aviv）及國內其他地區也曾響起空襲警報。法新社記者提到，他們聽到耶路撒冷（Jerusalem）地區與特拉維夫附近的班古里昂機場傳出爆炸聲。

伊朗 支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）已出面承認發射這枚飛彈，並稱此舉是為了支持加薩 走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。