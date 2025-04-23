我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好美中對峙緩解 道指漲逾400點 但遠低於盤中高點

洛縣家得寶10多臨時工被捕 目擊者哭:只為養活家庭

加薩民防當局：以軍襲擊多地釀17死 轟炸學校避難所

中央社加薩市23日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴勒斯坦加薩走廊1所充作避難所的學校23日遭以色列空襲。歐新社
巴勒斯坦加薩走廊1所充作避難所的學校23日遭以色列空襲。歐新社

以色列今天破曉後襲擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯統治的加薩走廊多處地點。負責加薩民防事務的當局表示，合計已造成17人死亡，包括在加薩市1所充作避難所的學校。

法新社報導，加薩走廊一度在以色列與哈瑪斯（Hamas）的停火協議下維持2個月大致無戰事，但在協議瓦解後，以色列3月18日重拾對當地的軍事行動。

加薩民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「從天亮到現在已有17人被殺死。」他說其中11人死於加薩市（Gaza City）塔法區（Al-Tuffah）的亞法學校（Yafa School）遭遇的空襲，死者包含婦孺。

巴薩爾表示：「這所學校內安置流離失所的民眾，轟炸引發大火，我們已找到數具燒焦的遺體。」

加薩民防當局還說，在加薩走廊北部城市賈巴利亞（Jabalia）和南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）各有1間住家遭到空襲，分別造成1名兒童和1人死亡。

另外還有4人死於加薩市東部數間住家遭受的以色列砲擊。巴薩爾指出，仍有數人被困在瓦礫堆下。

以色列軍方尚未就最新這波打擊行動發表評論。

加薩 以色列 哈瑪斯

上一則

快看世界／5種高纖水果 喚醒腸道健康

下一則

越南榴槤結果期遇氣候異常 農民估產量減3成

延伸閱讀

土耳其情報首長會見哈瑪斯領導人 討論援助加薩

土耳其情報首長會見哈瑪斯領導人 討論援助加薩
哈瑪斯拒停火 內唐亞胡：已指示軍方加大壓力

哈瑪斯拒停火 內唐亞胡：已指示軍方加大壓力
拒以方臨時停火提案 哈瑪斯籲達成全面終戰協議

拒以方臨時停火提案 哈瑪斯籲達成全面終戰協議
以色列防長：在加薩、黎巴嫩和敘利亞無限期駐軍

以色列防長：在加薩、黎巴嫩和敘利亞無限期駐軍

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」
見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻

見了教宗最後一面…范斯訪梵蒂岡 這張照片被罵翻