加薩民防當局：以軍襲擊多地釀17死 轟炸學校避難所

巴勒斯坦加薩走廊1所充作避難所的學校23日遭以色列空襲。歐新社

以色列 今天破曉後襲擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 統治的加薩 走廊多處地點。負責加薩民防事務的當局表示，合計已造成17人死亡，包括在加薩市1所充作避難所的學校。

法新社報導，加薩走廊一度在以色列與哈瑪斯（Hamas）的停火協議下維持2個月大致無戰事，但在協議瓦解後，以色列3月18日重拾對當地的軍事行動。

加薩民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社：「從天亮到現在已有17人被殺死。」他說其中11人死於加薩市（Gaza City）塔法區（Al-Tuffah）的亞法學校（Yafa School）遭遇的空襲，死者包含婦孺。

巴薩爾表示：「這所學校內安置流離失所的民眾，轟炸引發大火，我們已找到數具燒焦的遺體。」

加薩民防當局還說，在加薩走廊北部城市賈巴利亞（Jabalia）和南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）各有1間住家遭到空襲，分別造成1名兒童和1人死亡。

另外還有4人死於加薩市東部數間住家遭受的以色列砲擊。巴薩爾指出，仍有數人被困在瓦礫堆下。

以色列軍方尚未就最新這波打擊行動發表評論。