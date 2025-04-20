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對救護車開火導致醫護人員喪命 以軍調查承認犯錯

中央社特拉維夫/耶路撒冷20日綜合外電報導
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在救援任務中遭到以色列砲火襲擊的醫務人員遺體。(路透)
在救援任務中遭到以色列砲火襲擊的醫務人員遺體。(路透)

以色列軍方今天表示，針對上月有救援人員在加薩走廊因以軍攻擊喪命一事，以軍調查發現該事件存在「數項專業失誤」，一名指揮官將因此被解職。

路透報導，今年3月23日加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）附近發生3起槍擊事件，導致15位醫護人員及其他救援人員喪生。他們的遺體被埋在淺墳中，一周後被聯合國（UN）和巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）人員尋獲。

以色列軍方今天發布聲明指出，一位指揮官將被懲戒，另一位當時在現場擔任戰地指揮官的後備役軍人將因未提供完整且準確的報告，而被解除目前職務。

以色列軍方提到，調查發現涉事人員犯下數項專業失誤、違反命令及未能充分報告事件等情況。

巴勒斯坦紅新月會本月初公布了遇難的救援人員手機內的影片，影片顯示救護車在行駛時車頭燈亮著，警示燈閃爍，卻仍然遭到以色列部隊開槍射擊。

法新社報導，這起事件引發國際譴責，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）甚至擔憂這可能構成戰爭罪。

以色列軍方對這起事件的調查負責人哈爾－伊文（Yoav Har-Even）少將今天承認，涉事以國部隊犯下「錯誤」。

當被問及他是否認為該事件代表以色列軍隊內普遍存在的問題，哈爾－伊文告訴記者：「我們認為這是個錯誤，但不認為它是每天發生的錯誤。」

以色列軍方也證實，他們在3月23日攻擊事件後拘留了一名醫護人員。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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