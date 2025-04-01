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以色列空襲貝魯特釀4死 含黎巴嫩真主黨要員

中央社貝魯特/耶路撒冷1日綜合外電報導
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以色列今天空襲黎國首都貝魯特南郊，造成黎巴嫩武裝組織真主黨1名要員在內共4人死亡。圖為在貝魯特南部Dahieh，許多建築物嚴重受損。歐新社
以色列今天空襲黎國首都貝魯特南郊，造成黎巴嫩武裝組織真主黨1名要員在內共4人死亡。圖為在貝魯特南部Dahieh，許多建築物嚴重受損。歐新社

黎巴嫩安全消息人士說，以色列今天空襲黎國首都貝魯特南郊，造成黎巴嫩武裝組織真主黨1名要員在內共4人死亡，進一步考驗以色列與真主黨之間的停火協議。

路透報導，黎巴嫩安全消息人士說，這次攻擊的目標是1名真主黨（Hezbollah）人物。黎巴嫩衛生部門說，這次襲擊造成4人死亡，其中包括1名婦女，另有7人受傷。

真主黨是「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，這個聯盟由伊朗在中東各地支持的團體組成，也包括巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）。哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，引爆以哈之間的加薩戰爭。

以色列軍方則說，這名真主黨要員名叫貝德爾（Hassan Bdeir），是真主黨和伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）成員，他曾協助哈瑪斯策劃「針對以色列平民重大且迫在眉睫的恐怖襲擊」。

這是以色列5天內第2度對真主黨控制的貝魯特郊區發動空襲，使美國斡旋達成的停火承受更多壓力，這項停火協議結束去年的毀滅性衝突。

真主黨議員穆薩維（Ibrahim Moussawi）說，以色列的襲擊是「重大而嚴重的侵略，使局勢升級到一個完全不同的層次」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）則稱，被消滅的真主黨分子構成「真實且立即的威脅」。他說：「我們期望黎巴嫩採取行動，剷除在其境內針對以色列的恐怖組織。」

以色列在戰爭中重創真主黨，殺死數以千計的真主黨武裝分子，摧毀真主黨大部分軍火庫，並消滅包括納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在內的真主黨領導高層。

圖為以色列今天空襲黎國首都貝魯特南郊，許多建築物嚴重受損。歐新社
圖為以色列今天空襲黎國首都貝魯特南郊，許多建築物嚴重受損。歐新社

真主黨 以色列 黎巴嫩

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